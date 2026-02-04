Fichaje internacional: Saprissa contrata otra figura panameña

Una figura de Panamá se suma a la familia saprissista. Tras su paso por el fútbol de Ecuador, España e Israel, los morados hicieron oficial la contratación.

Es una cara conocida para los morados, porque estuvo en el club del 2021 al 2023, y en ese tiempo dejó constancia de su fútbol fuerte, pero también de su calidad.

Se trata de la experimentada defensora central panameña Yomira Pinzón, quien, junto a la lateral derecha Daniela Cruz, la volante Jimena González y la delantera Catalina Estrada, fue presentada el lunes como uno de los refuerzos del equipo femenino.

“Cada vez que Saprissa me escribe, esté donde esté, yo siempre voy a regresar. Como dice el dicho, uno siempre vuelve donde fue feliz, y la verdad, esta institución para mí lo es todo y cada vez que puedo vuelvo a casa”, dijo Yomira.

Pinzón ha jugado con el Atlético Nacional, Santa Fe, Mario Méndez y Tauro de Panamá; Pozoalbense y Cacereños de España; así como con el Club Ñañas de Ecuador y el Club Ramat Hasharon de Israel.

“Pasaron temitas en Israel y estuve un mes fuera de las canchas, temas personales, pero vengo con todo”, afirmó la defensora de 29 años, quien quiere aportar toda su experiencia al servicio del grupo.

“Me siento muy bien y espero acoplarme al equipo lo más pronto posible y aportarle todo mi conocimiento”, mencionó Yomira.

La panameña reconoció que Alajuelense es un equipo muy fuerte en el país, con nueve cetros seguidos, pero consideró que Saprissa puede dar más que la pelea.

“La verdad, no creo que sea difícil ganarle. Esto es fútbol, y cualquier cosa puede pasar; para eso se trabaja. Nos preparamos para buscar los resultados, los objetivos, y Saprissa va a trabajar para buscar el campeonato”, mencionó Yomira.

La canalera tiene una amplia experiencia internacional, tanto en clubes como en la selección de su país. Con el combinado de Panamá ha jugado varias competiciones, como Copa Oro, Juegos Centroamericanos y la Copa del Mundo en 2023 (Australia y Nueva Zelanda), en la que incluso marcó un gol contra el equipo de Francia.

La panameña Yomira Pinzón regresó a las filas del Deportivo Saprissa.

“Dios quiera se pueda dar la oportunidad de volver a la Selección, pero debo empezar por ganarme un lugar en Saprissa, que lo veo bien. El técnico nos enseña muchas cosas buenas y estoy contenta”, señaló Yomira Pinzón, quien añadió qué pueden esperar de ella en la cancha.

“Siempre juego fuerte y me gusta jugar mucho con la pelota, salir jugando”, opinó Yomira.

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, resaltó que poco a poco van fortaleciendo y preparando el equipo para competir por el torneo nacional.

“Presentamos a Daniela Cruz, Catalina Estrada, Yomira Pinzón y Jimena González, dos de ellas regresando de valiosas experiencias internacionales, una incorporándose desde Panamá y otra transferida de Sporting. Con su concurso y la guía de nuestro técnico, Adal Sánchez, vamos redondeando un equipo fuerte y listo para luchar por el torneo. Bienvenidas a Saprissa y… ¡a ponerle!”, escribió Artavia en su cuenta de X.

La nueva temporada de la Primera División femenina empezará el próximo fin de semana.

