Este es el nuevo socio de Herediano: de ingeniero informático a dueño de franquicia de comidas rápidas en Nueva York

El nuevo accionista de Fuerza Herediana viajó de la India a los Estados Unidos en el año 2000 para forjarse un futuro profesional

Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs. Saprissa
Fuerza Herediana contará con un nuevo accionista con el fin de fortalecer los proyectos deportivos y comerciales del Club Sport Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







