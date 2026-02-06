Este es el nuevo socio de Herediano: de ingeniero informático a dueño de franquicia de comidas rápidas en Nueva York

Fuerza Herediana contará con un nuevo accionista con el fin de fortalecer los proyectos deportivos y comerciales del Club Sport Herediano.

El nuevo accionista de Fuerza Herediana, administradora del Club Sport Herediano, es Tejraj Singh Hada, nacido en la India, donde estudió ingeniería informática y cursó un posgrado en ingeniería industrial, antes de llegar a los Estados Unidos en el año 2000.

En territorio estadounidense trabajó en el desarrollo de software en California y el norte de Virginia, hasta que se mudó a Albany, en el estado de Nueva York, con la intención de emprender un negocio junto a su familia.

Posteriormente, adquirió una franquicia de Five Guys Burgers and Fries, restaurante de comida rápida, la cual logró consolidar hasta contar actualmente con 25 locales, según relató el propio Hada, al diario digital Albany Business Review.

Aunque el cuadro florense no dio a conocer oficialmente el nombre del nuevo accionista, La Nación confirmó que Tejraj Singh Hada se integrará como socio de Fuerza Herediana en el ámbito comercial, y será dueño de acciones e invertirá en el club florense.

El equipo tampoco ha explicado cómo es que este inversionista estadounidense llegó a tener relación con la entidad rojiamarilla.

En el plano deportivo, la administración continuará a cargo del presidente Jafet Soto Molina, junto a los vicepresidentes Orlando Moreira y Aquil Alí.

Además, Hada y su esposa, Savita, son propietarios de una tienda de yogures TCBY y u han incursionado en bienes raíces. Su empresa, RSVT Holding LLC, tiene su sede en Rensselaer, Nueva York, y emplea a cerca de 500 personas, según consta en la página oficial de la compañía.

Los Hada también adquirieron los derechos exclusivos de franquicia de Five Guys en una amplia región del norte del estado de Nueva York, que incluye las zonas de Albany y Syracuse, donde operan un total de 25 restaurantes.

Tejraj Singh Hada, el nuevo socio de Fuerza Herediana, es originario de la India. Emigró a los Estados Unidos en el año 2000 y empezó trabajando en el desarrollo de software en California. (La Nación/Tomado de Linkedin.)

Accionista en regla

El ingreso del nuevo accionista fue debidamente autorizado este jueves por el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), según informó el club florense.

“Fuerza Herediana S. A., en cumplimiento de lo establecido en el contrato de arrendamiento vigente y una vez completado el debido proceso ante el Departamento de Licencias, informó a la institución que los cambios accionarios correspondientes y los trámites gestionados quedaron concluidos satisfactoriamente”, indicó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Jafet Soto confirmó el martes anterior la incorporación de un nuevo socio a la junta directiva, con quien venían conversando desde hace varios meses.

“Venimos conversando desde hace aproximadamente cuatro meses. Tener un nuevo socio a nuestro lado, que nos ayude a sacar adelante nuestros proyectos, es un tema confidencial. Somos una sociedad anónima y hemos realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con la normativa y poder contar con esta persona, que será de mucha ayuda”, explicó Soto.

En Fuerza Herediana, los referentes que han estado al frente de la junta directiva han sido Jafet Soto, actualmente como presidente, junto a los vicepresidentes Orlando Moreira y Aquil Alí, además del estadounidense Scott Brennan.

En el pasado, también formaron parte de la organización el estadounidense David Patey y el costarricense Juan Carlos Retana, quienes ocuparon la presidencia de Fuerza Herediana, pero posteriormente renunciaron a sus cargos.