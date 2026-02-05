Fuerza Herediana confirma noticia sobre cambio en sus dueños

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El ingreso de un nuevo accionista en Fuerza Herediana, administradora del Club Sport Herediano, quedó debidamente habilitado por el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), así lo informó el club florense.

“Fuerza Herediana S. A., en cumplimiento de lo establecido en el contrato de arrendamiento vigente y una vez completado el debido proceso ante el Departamento de Licencias, informó a la institución que los cambios accionarios correspondientes, y los trámites gestionados quedaron concluidos satisfactoriamente”, indico la institución.

Aunque el club no lo menciona en el comunicado, el empresario indio estadounidense Tejraj Hada, es el nuevo miembro de Fuerza Herediana, según confirmó La Nación.

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, confirmó el martes pasado la incorporación de un nuevo socio a la junta directiva, con el cual venían conversando desde hace varios meses.

“Venimos en conversaciones como hace cuatro meses. Tener un nuevo socio a nuestro lado, que nos ayude a sacar adelante nuestros proyectos, es un tema confidencial. Nosotros somos una sociedad anónima y hemos realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con la normativa y poder contar con esta persona que será de mucha ayuda”, explicó Soto.