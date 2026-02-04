Puro Deporte

Fuerza Herediana tendrá un nuevo socio extranjero

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, confirmó la incorporación de un nuevo socio que también estará en la Directiva

Por Juan Diego Villarreal
Jafet Soto dio declaraciones en los 90 Minutos por la Vida.
Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, indicó que la documentación para integrar al nuevo socio ya fue presentado ante el Comité de licencias. Aquí, en los 90 Minutos por la Vida en enero. (Fanny /Fanny Tayver)







