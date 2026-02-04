Fuerza Herediana tendrá un nuevo socio extranjero

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, indicó que la documentación para integrar al nuevo socio ya fue presentado ante el Comité de licencias. Aquí, en los 90 Minutos por la Vida en enero.

El presidente de Fuerza Herediana y del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, confirmó a La Nación que muy pronto la organización florense contará con un nuevo socio, que será parte de la junta directiva.

El dirigente indicó este martes que la idea es reforzar a Fuerza Herediana. Aunque no quiso revelar el nombre de la persona, adelantó que se trata de un empresario inmobiliario extranjero y que estará invirtiendo en el club rojiamarillo.

“Ya presentamos ante la Asociación Club Sport Herediano la documentación pertinente, así como ante el Comité de Licencias de la Fedefutbol, para tener todo en regla. Próximamente, daremos a conocer el nombre y los detalles de la incorporación del nuevo miembro de nuestra junta directiva”, aseguró Soto.

La incorporación del nuevo socio se viene gestando desde hace varios meses, de acuerdo con el jerarca florense.

“Venimos en conversaciones como hace cuatro meses. Tener un nuevo socio a nuestro lado, que nos ayude a sacar adelante nuestros proyectos, es un tema confidencial. Nosotros somos una sociedad anónima y hemos realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con la normativa y poder contar con esta persona que será de mucha ayuda”, explicó Soto.

En Fuerza Herediana, las figuras más visibles en los últimos años han sido Jafet Soto, junto con los vicepresidentes Orlando Moreira y Aquil Alí. En el pasado, también formaron parte de la organización el estadounidense David Patey y el nacional Juan Carlos Retana, quienes fueron presidentes de Fuerza Herediana.

Actualmente, el Club Sport Herediano mantiene como uno de sus principales proyectos la finalización del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, cuya construcción inició en 2020.

A la fecha, el inmueble presenta un avance del 82 % en su construcción en obra gris y ya se completó el techado del sector este. El club espera concluir la primera etapa a mediados de año, siempre y cuando no se presenten atrasos en el material enviado desde China. Se proyecta que el estadio tenga una capacidad para 12.000 espectadores.