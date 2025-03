Rocío Aguilar, exjerarca de Supén, habla sobre la decisión de postergar fondos generacionales un año

Rocío Aguilar, exjerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), se refirió al acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) de postergar por 12 meses la implementación de los fondos generacionales en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

“Es una decisión que no comparto (...) Este es un proceso del cual yo puedo dar cuentas de que se llevó de manera muy ordenada, con análisis tanto en la parte técnica como en la parte legal", afirmó Aguilar a La Nación.

La exjerarca, quien lideró la Supén en medio de la reforma de fondos generacionales en el ROP, indicó que se dio un seguimiento constante a las operadoras de pensiones durante el proceso de preparación.

“Se establecieron los plazos de conformidad con lo conversado por la industria y todo el proceso gozó de un estricto seguimiento sobre cómo se iban llevando a cabo los cambios operativos, tecnológicos, de comunicación y la revisión actuarial”, expresó.

Aguilar aseguró que habrá que ver si esto tendrá implicaciones de carácter operativo para las operadoras y cuestionó que la posposición por 12 meses se hiciera a pocos días de que entrara a regir la reforma.

“Hacerlo a escasos días de la entrada en vigencia puede implicar riesgos importantes, porque ya los portafolios, de alguna manera, se habían ido ajustando para poder aterrizar de la mejor manera ese 1.° de abril", señaló la exsuperintendente.

Aguilar también apuntó que no es un “buen síntoma” que el acuerdo del Consejo no fuera unánime. Según Juan Antonio Vargas, directivo de Conassif, la votación fue por mayoría, con cinco votos a favor y tres en contra.

“Me parece desafortunada, no comparto en lo absoluto la decisión, como me parece que no la comparten todos los miembros del Conassif”, recalcó la exjerarca, quien expresó su preocupación sobre el respeto de las competencias que tiene cada uno de los actores en el sistema, particularmente de las superintendencias.

A inicios de mes, Tomás Soley, superintendente interino de Supen, había expresado que no existían razones jurídicas ni técnicas para modificar el calendario de implementación de los fondos generacionales.

‘Operadoras se encuentran listas’

Aguilar afirmó que las operadoras de pensiones ya estaban preparadas para implementar la reforma de fondos generacionales, cuyo propósito es clasificar a los clientes por rango de edad, con una estrategia de inversión que se ajustará a cada grupo.

“Las operadoras se encuentran listas, esto no iba a ser un cambio abrupto el 1.º de abril. Era la separación del portafolio y, de ahí en adelante, se haría de una forma ordenada la asignación”, dijo la exsuperintendente.

Es relevante destacar que la reforma no se está desechando, sino que se postergó su implementación. El objetivo de la propuesta es mejorar la pensión complementaria que recibirá el trabajador cuando se jubile, a través de una diversificación de las inversiones basadas en la edad del aportante.

El Conassif justificó su decisión en la necesidad de realizar estudios complementarios en áreas como tasas de reemplazo, límites de inversión y un análisis del impacto de la reforma.

En un comunicado, el Consejo afirmó que mantiene su postura de apoyo a la reforma al ROP. Además, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema de pensiones complementarias.