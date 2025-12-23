¿Quién compra más en Navidad? Este grupo lidera el gasto en Costa Rica

El ‘Estudio de Compras de Navidad 2025′ de la firma Deloitte revela que la mayoría de consumidores en Costa Rica mantendrá o reducirá su gasto para evitar deudas y priorizar el ahorro.

La mayoría de las compras navideñas en Costa Rica son realizadas por mujeres, según reveló el más reciente Estudio de Compras de Navidad 2025, elaborado por la firma Deloitte.

De acuerdo con el análisis, el 53% de las compras durante esta época del año las realizan mujeres, frente a un 47% correspondiente a hombres.

Al detallar el perfil, el análisis indica que el grupo predominante está conformado por mujeres de clase media y media alta, con edades entre los 26 y los 55 años.

“El hecho de que las mujeres sean las principales consumidoras en esta época demuestra que ellas buscan ofertas y que son captadas por las propuestas publicitarias que están enfocadas en la familia, con mensajes más prácticos y claros”. — Estudio de Compras de Navidad 2025, Deloitte.

Para la elaboración del estudio, Deloitte informó que se aplicó una encuesta panel online a 1.500 personas, con una distribución equitativa de 50% hombres y 50% mujeres.

El levantamiento se realizó entre el 18 y el 21 de noviembre en México, Colombia, Argentina, Perú y Costa Rica; no obstante, los datos presentados en este análisis corresponden exclusivamente a los resultados obtenidos en Costa Rica.

Las personas participantes tenían edades comprendidas entre los 18 y los 90 años.

¿Gastó más o menos esta temporada?

El estudio también reveló que la mayoría de personas consumidoras no incrementará su gasto durante las compras navideñas.

De acuerdo con Deloitte, la temporada de este fin de año se caracteriza por la presencia de presupuestos más ajustados, ya que predominan quienes prevén mantener o reducir sus desembolsos, aunque existe un segmento menor que planea invertir más recursos en esta época.

El estudio señala que un 37% de las personas encuestadas proyecta gastar lo mismo que el año anterior, mientras que un 35% estima destinar menos dinero que en el 2024 y solo un 28% prevé aumentar su presupuesto.

En cuanto a las razones para disminuir el gasto, el 34% indicó que busca reducir deudas y evitar mayores compromisos financieros; el 29% señaló que priorizará el ahorro; un 24% expresó preocupación por la situación económica y un 12% mencionó incertidumbre relacionada con su condición laboral actual y futura.

Por otra parte, entre las personas consumidoras que prevén aumentar su gasto durante la temporada navideña, el 29% indicó que lo hará para adquirir más regalos; un 21% lo atribuyó a la estabilidad laboral y otro 21% a la renovación de artículos personales del hogar.

Además, un 15% señaló que destinará más recursos a la compra de equipos electrónicos y un 6% mencionó otros motivos.

Al desagregar los montos por rango de precio, el estudio detalla que el 21% planea gastar entre $51 y $100 por obsequio; el 19%, entre $16 y $30; el 15%, entre $31 y $50; el 14%, entre $101 y $150; el 11%, entre $151 y $300; y el 7%, $500 o más.

Prioridades del consumidor y las compras ‘online’

El 66% de las personas encuestadas indicó que planea realizar sus compras navideñas en los próximos días, mientras que un 20% afirmó que no comprará esta temporada y un 15% señaló que ya lo hizo con anticipación.

Este último grupo concentró sus adquisiciones principalmente en la primera semana de diciembre, que marcó el mayor pico de compras, seguido del Black Friday, según el estudio.

Deloitte detalló que las principales prioridades de consumo son la compra de ropa y accesorios, seguida de los regalos navideños y, en tercer lugar, la cena de Navidad.

Además, en relación con las compras en línea, el 36% señaló que destinará menos del 10% de su presupuesto a canales digitales; el 20% entre un 11% y un 20%; el 33% entre un 21% y un 50%; el 9% entre un 51% y un 75%; y el 3% entre un 76% y un 99%.

En contraste, el 16% afirmó que no realizará adquisiciones por medio de tiendas en línea.

En cuanto a los métodos de pago más utilizados durante la temporada navideña, el 23% indicó que empleará tarjetas de débito, el 17% recurrirá al efectivo, el 16% usará tarjeta de crédito y el 13% realizará pagos mediante transferencias.