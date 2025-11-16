Economía

Si hago un pedido por Temu, Shein o Amazon, ¿llegará antes de Navidad? Estos son los plazos estimados de entrega

Correos de Costa Rica y la asociación de empresas courier explican los plazos estimados para compras en Temu, Shein y Amazon. Descubra si sus regalos llegarán antes de Navidad.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, un fondo navideño con tres logos: temu, shein y amazon.
AEER y Correos de Costa Rica explican los plazos de entrega para compras en Temu, Shein y Amazon. Paquetes desde Asia podrían tardar hasta 60 días (Archivo LN y Shutterstock/Archivo LN y Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TemuSheinAmazonPedidos en líneaNavidad
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.