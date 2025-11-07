Amazon lanza Bazaar, ‘App’ disponible en Costa Rica, con una oferta de productos a precios menores de $10

Amazon anunció, este viernes 7 de noviembre, el lanzamiento de su nueva aplicación Amazon Bazaar en Costa Rica y otros 13 países, entre ellos Perú, Ecuador, Argentina y República Dominicana.

La plataforma, por ahora solo en Costa Rica en Centroamérica, ofrece a los usuarios “cientos de miles” de artículos de bajo costo, pues la mayoría de ellos tienen precios inferiores a $10 y algunos desde apenas $2.

En la app, que ya está disponible para descargar en las tiendas de aplicaciones de iOS y Android, es posible encontrar productos en diversas categorías, como moda, calzado, accesorios, hogar, cocina, oficina, tecnología, belleza y mascotas.

“Los clientes pueden usar sus credenciales de Amazon y disfrutar de los estándares de confianza de la compañía en cuanto a valor, selección y comodidad. Los pedidos que alcancen el importe mínimo de compra local tienen envío gratuito (¢10.000 en el caso de Costa Rica); para pedidos más pequeños, se aplica una tarifa de envío estándar”, indicó la empresa en un comunicado.

Los nuevos usuarios recibirán un 50% de descuento en su primer pedido, y todos los clientes podrán acceder a ahorros adicionales al agregar productos al carrito. Las entregas de los pedidos, según Amazon, suelen completarse en un plazo máximo de dos semanas.

Con esta nueva aplicación, Amazon entra a competir directamente con aplicaciones como Shein y Temu, que también se especializan en ofrecer productos de bajo costo.

“Basándonos en la respuesta positiva que hemos visto de los clientes que compran en Amazon Haul en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón y Australia, y en Amazon Bazaar en México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, estamos encantados de presentar esta popular experiencia de compra (Bazaar) a aún más clientes en todo el mundo”, detalló la compañía.

Ahora, con el anuncio de este 7 de noviembre, Amazon Bazaar también está disponible en Hong Kong, Filipinas, Taiwán, Kuwait, Catar, Baréin, Omán, Perú, Ecuador, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Nigeria.