Amazon lanza Bazaar, ‘App’ disponible en Costa Rica, con una oferta de productos a precios menores de $10

Con esta nueva aplicación, Amazon entra a competir directamente con Shein y Temu.

Por Mónica Cerdas Gómez
La aplicación Amazon Bazaar ya está disponible en Costa Rica. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







AmazonAmazon BazaarSheinTemu
Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

