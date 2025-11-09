¿Cuáles son las mejores fechas para pedir por Temu, Shein y Amazon y que le lleguen en diciembre?

Las plataformas alertan por posibles demoras en envíos desde noviembre por Black Friday y el aumento de la demanda.

Con la llegada de la Navidad y otras festividades de fin de año, miles de personas realizan compras por Internet, especialmente en plataformas como Temu, AliExpress, Shein y Amazon, debido a su oferta de productos variados y precios bajos.

Sin embargo, durante este periodo los tiempos de entrega se extienden por el aumento de la demanda, la saturación de aduanas y la carga en las empresas de transporte.

¿Cuándo hacer pedidos para que lleguen en diciembre?

Los plazos de entrega dependen de la plataforma y del tipo de envío. Por eso, hacer los pedidos con anticipación es fundamental para recibir los paquetes a tiempo.

Temu

Los envíos pueden tardar entre 15 y 25 días. Si se compró durante la primera semana de noviembre, los paquetes deberían llegar entre finales de noviembre y principios de diciembre.

AliExpress

En esta plataforma los plazos de entrega son los más variables. Pueden oscilar entre 20 y 60 días, según el vendedor y el método de envío.

Shein

Esta tienda mantiene un promedio de entrega internacional entre 15 y 20 días. Un pedido hecho en la primera semana de noviembre podría llegar alrededor del 25 de noviembre, si no hay contratiempos logísticos.

Amazon

Ofrece los plazos más cortos. Con la suscripción a Amazon Prime, los productos llegan en menos de 10 días. Sin embargo, las compras internacionales sin membresía Prime pueden tardar más, sobre todo durante la temporada navideña.

Desde mediados de noviembre, estas plataformas advierten posibles demoras. Esto se debe al incremento de pedidos por Black Friday y Cyber Monday, que generan saturación en bodegas, aeropuertos, aduanas y servicios de entrega locales.

Aunque algunas plataformas brindan fechas estimadas, los factores logísticos externos, como los fines de semana o feriados, pueden retrasar los envíos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.