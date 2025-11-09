Tecnología

¿Cuáles son las mejores fechas para pedir por Temu, Shein y Amazon y que le lleguen en diciembre?

Conozca las fechas clave para pedir en Temu, Shein y Amazon y asegurarse de que sus compras lleguen antes de Navidad sin contratiempos

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
SAN ANSELMO, CALIFORNIA - FEBRUARY 04: In this photo illustration, the apps for Chinese-owned companies Shein and Temu are displayed on a smartphone on February 04, 2025 in San Anselmo, California. China announced retaliatory tariffs on some American imports after U.S. President Donald Trump imposed a 10 percent tariff on certain Chinese products. (Photo Illustration by Justin Sullivan/Getty Images) (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Las plataformas alertan por posibles demoras en envíos desde noviembre por Black Friday y el aumento de la demanda. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTemuSheinAmazonPedidos
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.