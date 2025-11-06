Estos son los colores que serán tendencia en la Navidad del 2025

La Navidad 2025 tendrá nuevas paletas de color que van desde tonos joya hasta vibrantes, sin dejar de lado los clásicos navideños.

A semanas del inicio de diciembre, miles de personas ya piensan en cómo decorar sus hogares. Aunque los tonos tradicionales como el verde, rojo y dorado siguen vigentes, este 2025 incorpora propuestas audaces que combinan lo clásico con lo moderno.

La paleta navideña se ha renovado, según el portal especializado Architectural Digest México. Asegura que cada color representa un símbolo: el verde significa vida en invierno, el rojo alude a tradición y calidez, el dorado evoca lujo y espiritualidad, el blanco simboliza la paz y la nieve, y el plateado aporta un toque mágico.

Pese a la fuerza de estos tonos, nuevas combinaciones emergieron en plataformas como Instagram, Pinterest y TikTok. El auge de las redes sociales ha impulsado estéticas que apuestan por la originalidad y el impacto visual.

Aunque la paleta clásica conserva su protagonismo, ahora se combina con texturas modernas y elementos inesperados. Esta evolución permite adaptar la decoración a diversos estilos sin perder el espíritu festivo.

Las combinaciones de colores que dominarán la Navidad 2025

Este año, las tendencias decorativas exploran sensaciones como la nostalgia, la fantasía, el lujo o la calidez artesanal. A continuación, se detallan los estilos que marcarán la temporada:

Jewel Tones

Inspirados en piedras como esmeralda, rubí, zafiro y amatista. Estos colores ofrecen una opción sofisticada para quienes buscan una Navidad lujosa y contemporánea sin recurrir a lo tradicional.

Oscuros y dramáticos

El azul noche y el verde bosque profundo se posicionan como el fondo perfecto para luces cálidas, velas y materiales como la madera o el terciopelo. Esta propuesta aporta un ambiente íntimo y elegante.

Neutros naturales y colores tierra

La terracota, el beige cálido, el crema o el oliva claro ganan popularidad por su estética artesanal y consciente. Esta gama se adapta a decoraciones minimalistas o de inspiración natural.

Colores vibrantes y festivos

Para quienes desean alejarse de lo clásico, una paleta con fucsia, naranja, amarillo o azul brillante ofrece un efecto visual llamativo. Ideal para adornos como árboles, guirnaldas, luces y textiles.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.