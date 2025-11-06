Viva

Estos son los colores que serán tendencia en la Navidad del 2025

¿Ya sabe cómo decorará en Navidad? Estos colores marcarán tendencia en 2025 y podrían cambiar por completo el estilo de su hogar

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La Navidad 2025 tendrá nuevas paletas de color que van desde tonos joya hasta vibrantes, sin dejar de lado los clásicos navideños.
La Navidad 2025 tendrá nuevas paletas de color que van desde tonos joya hasta vibrantes, sin dejar de lado los clásicos navideños. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNavidadTendencias navidad
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.