Esta es la nueva tendencia en Pinterest para decorar el árbol de Navidad este 2025

Con la llegada de noviembre, muchas familias comienzan a planificar los detalles de la decoración navideña. Para este 2025, una tendencia destacada en Pinterest propone transformar por completo el tradicional árbol de Navidad.

Las búsquedas de ideas creativas y personalizadas para adornar el árbol han aumentado de forma significativa en la plataforma. La propuesta más reciente sugiere abandonar los ornamentos clásicos, como las esferas rojas o doradas, y dar paso a una estética más creativa, colorida y con elementos únicos.

Un árbol con identidad propia

La tendencia invita a que cada árbol refleje la personalidad del hogar. La propuesta destaca el uso de cintas de terciopelo, figuras de cerámica, guirnaldas de papel, así como adornos elaborados con materiales reciclados.

También ganan protagonismo los elementos naturales, como ramas secas, flores deshidratadas y piñas decoradas, que aportan un estilo rústico y cálido al ambiente.

Algunos usuarios incluso han optado por incluir fotografías familiares o mensajes escritos a mano, lo que da un sentido más íntimo y personal a la decoración.

Opciones minimalistas y sostenibles

Además de las propuestas cargadas de color y simbolismo, en Pinterest también sobresalen ideas más sobrias. Algunas personas han optado por estilos minimalistas, que priorizan la sustentabilidad sin perder el toque festivo. Este enfoque busca reducir el consumo de materiales tradicionales y reutilizar elementos ya existentes en el hogar.

Las imágenes más guardadas en la plataforma muestran árboles que escapan de lo común y destacan por su originalidad. Esta tendencia refuerza la idea de que la Navidad puede celebrarse con creatividad, sin necesidad de recurrir a adornos convencionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.