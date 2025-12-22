Economía

¿Cómo superar la cuesta de enero? Especialistas comparten claves para ordenar las finanzas

Estas son algunas recomendaciones para optimizar el aguinaldo y priorizar el pago de deudas de cara al 2026.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Manos sacando monedas de una alcancía de barro con un cuchillo, junto a un montón de monedas en una superficie, representando los ajustes financieros de la cuesta de enero.
Coopecaja y el BCR brindan recomendaciones para superar la cuesta de enero, optimizar el aguinaldo y priorizar el pago de deudas de cara al 2026. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cuesta de eneroDeudas2026BCRCoopecaja
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.