Walmart Costa Rica anuncia cambio en sus horarios por Navidad y Año Nuevo: vea hasta qué hora podrá realizar sus compras

Las tiendas Walmart, Masxmenos, Palí y Maxi Palí extenderán sus horarios del 24 de diciembre al 1.° de enero.

Las tiendas de Walmart Costa Rica modificarán sus horarios habituales durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los clientes y facilitar la planificación de compras.

Las 15 tiendas Walmart en Costa Rica abrirán el 24 de diciembre de 7:30 a. m. a 9 p.m. y el 25 de diciembre atenderán hasta las 10 p. m.

Durante el fin de semana posterior, es decir, viernes 26 y sábado 27, las tiendas operarán hasta las 11 p. m., mismo horario que aplicará para el domingo 28 de diciembre.

Entre el 29 de diciembre y el 1.° de enero, los horarios serán los siguientes:

Lunes 29 y martes 30 : hasta las 11 p. m.

: hasta las Miércoles 31 de diciembre y jueves 1.° de enero 2026: hasta las 9 p. m.

Masxmenos, Maxi Palí y Palí también cambian de horarios

Las 38 tiendas Masxmenos extenderán su horario hasta las 9 p. m. el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1.° de enero de 2026.

Una excepción será la tienda Masxmenos Alajuela Centro, que cerrará a las 6 p. m. los días 25 de diciembre y 1.° de enero.

Los días restantes operarán entre las 9 p. m. y 10:45 p. m., según la ubicación. Los clientes pueden consultar horarios específicos en las redes sociales de masxmenoscr.

Las tiendas Maxi Palí trabajarán de 7:30 a. m. a 9:30 p. m. de domingo a jueves. Los viernes y sábados cerrarán a las 10 p. m.. El 25 de diciembre y el 1.° de enero de 2026 atenderán de 8 a. m. a 8 p. m.

Por su parte, Palí mantendrá su horario regular hasta las 9 p. m., salvo los días 25 de diciembre y 1.° de enero de 2026, cuando cerrará a las 8 p. m.