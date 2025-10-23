Walmart abre nuevos supermercados en Cartago, Acosta y Liberia: descubra dónde están

Walmart Costa Rica abrió tres nuevas tiendas en el país durante octubre. Con estas aperturas, la cadena sumó un Masxmenos en Liberia y dos Palí en Palmichal de Acosta y Cartago oeste.

Según la compañía, las tres nuevas tiendas aportaron 66 nuevos puestos de trabajo, según informó la compañía.

Masxmenos de Liberia

La tienda Masxmenos abrió sus puertas en Liberia, provincia de Guanacaste, una zona reconocida por su actividad turística. El local está ubicado 500 metros antes del cruce de Liberia sobre la Ruta 1, cuenta con 2.175 m² de superficie y generó 42 nuevos empleos.

La tienda ofrece una amplia gama de productos, incluyendo servicios financieros y farmacia, y busca atender tanto a residentes como a turistas.

Tiendas Palí en Palmichal y Cartago oeste

En Palmichal de Acosta, más de 5.000 habitantes ahora pueden acceder a una oferta de más de 2.700 productos. El supermercado Palí se localiza 50 metros al norte de la iglesia de Acosta, cuenta con 309 m² de área de ventas y generó 12 empleos locales.

El otro Palí se estableció en Cartago oeste y está ubicado 100 metros al oeste de la esquina suroeste del Colegio San Luis Gonzaga, con un área de 390 m² y también creó 12 puestos de trabajo.

Desde octubre del 2024, Walmart ha abierto 15 tiendas en diferentes formatos en Costa Rica (Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí), lo que ha significado más de 365 empleos adicionales. Con estas nuevas aperturas, la compañía alcanza 343 tiendas en todo el país.