Economía

Procomer explica razones del despido del periodista a cargo de la oficina en Singapur

La oficina de promoción de inversión de Procomer en Singapur fue inaugurada el 17 de abril y, siete semanas después, la institución confirmó la salida de su director, el periodista Nielsen Buján

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) confirmó la salida del periodista Nielsen Buján como director de la Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Singapur, siete semanas después de haber asumido el cargo.
La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) confirmó la salida del periodista Nielsen Buján como director de la Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Singapur, siete semanas después de haber asumido el cargo. (Fotocomposición en Canva/Archivo /Fotocomposición en Canva/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ProcomerSingapurLaura LópezNilsen Buján
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.