Procomer explica razones del despido del periodista a cargo de la oficina en Singapur

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) confirmó la salida del periodista Nielsen Buján como director de la Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Singapur, siete semanas después de haber asumido el cargo.

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer), respondió a La Nación acerca del despido del periodista Nielsen Buján como director de la nueva Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Singapur.

La gerente general de la Promotora, Laura López, señaló que la separación del cargo, ocurrió luego de siete semanas de que Buján inició labores y refirió las razones.

“La persona estuvo con nosotros siete semanas, las cosas normales que suceden en el período de prueba, simplemente analizamos y la persona no hizo fit (no encajó) con la organización“, aseguró López este jueves.

La funcionaria adelantó que se realizará un concurso público para designar a la siguiente persona en el cargo en base a los procesos de reclutamiento establecidos.

Al ser consultada si se realizó la retroalimentación del caso a Buján, López dijo que hubo un proceso y acciones normales en el período de prueba. “Preferirá no entrar en más detalles para respetar la privacidad del excolaborador”, añadió.

La OPI de Singaupr fue inaugurada el pasado 17 de abril.

Buján, de 45 años y vecino de La Unión de Cartago, se desempeñó como editor y productor en la cadenaCNN. Además, trabajó durante casi 12 años en Telenoticias de Canal 7, donde fungió como presentador y jefe de información. Su trayectoria también incluye experiencia en prensa escrita y radio.

El comunicador indicó a La Nación este miércoles que la decisión se tomó un día antes del traspaso de poderes entre el expresidente Rodrigo Chaves Roblesy la presidenta Laura Fernández. Fue informado del despido el 7 de mayo.

Buján aseguró que la situación le generó dudas, debido a que no recibió una explicación amplia sobre su salida, pese a que ya había sido presentado ante distintas personas en Singapur.

Sobre las razones de su despido, Buján dijo desconocer las causas.

“No hay mayor detalle. Simplemente ellos me entregaron una carta, en la cual se amparan en un artículo del Código de Trabajo, en el cual lo que se dice que es por una decisión de la administración. En mi caso yo entendí por administración a la gerencia general, a doña Laura López”, agregó.

Por otro lado, López indicó que Procomer ya nombró a la persona encargada de la oficina de Medio Oriente, que estaría ubicada en Dubai y reforzarán la presencia en Italia, en este caso la persona a cargo ya se encuentra en el país europeo.

En febrero pasado la Promotora abrió una OPI en Silicon Valley en California, Estados Unidos.