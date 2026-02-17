Economía

Procomer abre oficina en Silicon Valley para atraer inversión en tecnologías avanzadas

Procomer anunció que tendrá una oficina en California, en EE. UU., para captar proyectos de semiconductores, manufactura avanzada y dispositivos médicos.

Por Arianna Villalobos Solís
Empleado de Boston Scientific Costa Rica trabaja en la producción de dispositivos médicos en la planta de Coyol, Alajuela, utilizando guantes y equipo especializado.
Procomer abrió una oficina en Sillycon Valley con el objetivo de atraer empresas de servicios empresariales, manufactura avanzada —incluidos dispositivos médicos y semiconductores—, industria agroalimentaria e infraestructura turística. (La Nación/La Nación)







