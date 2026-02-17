Procomer abre oficina en Silicon Valley para atraer inversión en tecnologías avanzadas

Procomer abrió una oficina en Sillycon Valley con el objetivo de atraer empresas de servicios empresariales, manufactura avanzada —incluidos dispositivos médicos y semiconductores—, industria agroalimentaria e infraestructura turística.

La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) anunció la apertura de una Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Silicon Valley, ubicada en California, Estados Unidos, con el objetivo de atraer empresas tecnológicas y del sector de semiconductores.

Mediante un comunicado divulgado este martes, Procomer indicó que busca posicionar a Costa Rica como un destino competitivo en un entorno global complejo.

Añadió que la apertura de la nueva sede obedece a la necesidad de reforzar la presencia directa del país en mercados altamente disputados, con el fin de atraer proyectos de alto valor en sectores como servicios empresariales, manufactura avanzada —incluidos dispositivos médicos y semiconductores—, industria agroalimentaria e infraestructura turística.

“Queremos estar más cerca de los innovadores, inversionistas y aliados estratégicos del ecosistema tecnológico más dinámico del mundo”, afirmó Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior.

“Nuestro país ofrece talento altamente calificado, estabilidad democrática y un entorno competitivo que nos posiciona como un socio confiable para fortalecer cadenas de suministro resilientes y atraer inversión en semiconductores y tecnologías avanzadas”, agregó.

En el comunicado, la Procomer señaló que la oficina asumirá un papel activo en la identificación y captación de nuevos proyectos, así como en la retención y expansión de compañías californianas que ya operan en el país.

Además, servirá de enlace directo entre los equipos de inversión en Costa Rica y las firmas ubicadas en California, con el propósito de brindar acompañamiento integral y especializado durante las etapas de evaluación e instalación.

En esa línea, Laura López, gerente general de Procomer, indicó que desde esta nueva ubicación en California se impulsará la detección de oportunidades, el respaldo a procesos de crecimiento empresarial y la llegada de capitales que generen empleo, transferencia de conocimiento y encadenamientos productivos.

Silicon Valley, ubicado al sur de San Francisco, California, es reconocido como el principal polo mundial de innovación tecnológica, capital de riesgo y emprendimientos. Con eje en Palo Alto y extendido desde San José hasta San Mateo, alberga a gigantes del sector como Apple, Google y Meta, y destaca por el desarrollo de semiconductores basados en silicio y por avances pioneros en tecnología digital.