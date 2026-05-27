Procomer despide a periodista encargado de dirigir nueva oficina en Singapur 20 días después de nombrarlo

El periodista Nilsen Buján confirmó a 'La Nación' su despido como director de la nueva Oficina de Promoción de Inversión de Procomer en Singapur, a solo 20 días de haber asumido el cargo.

Tan solo 20 días después de su nombramiento, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) despidió al periodista Nilsen Buján como director de la nueva Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Singapur. Así lo confirmó Buján a La Nación este miércoles.

La sede internacional fue inaugurada el pasado 17 de abril, fecha en la que el comunicador asumió sus funciones. La oficina busca posicionar a Costa Rica ante empresas y fondos de inversión que toman decisiones sobre expansión y relocalización de operaciones, como parte de la estrategia para diversificar mercados y reducir la dependencia de socios comerciales tradicionales.

En conversación con este diario, Buján explicó que el pasado 7 de mayo se le comunicó su salida del cargo, apenas 20 días después de haber iniciado labores al frente de la nueva representación.

“Efectivamente yo fui despedido del cargo el 7 de mayo. A mí me convocaron a una reunión la directora de inversión de Procomer, Mónica Umaña, quien en ese momento era mi jefa, y, para mi sorpresa, ella llegó acompañada de la encargada de Recursos Humanos y del área legal. A mí se me informa del despido”, explicó Buján.

“ No hay mayor detalle. Simplemente ellos me entregaron una carta, en la cual se amparan en un artículo del Código de Trabajo, en el cual lo que se dice que es por una decisión de la administración . En mi caso yo entendí por administración a la gerencia general, a doña Laura López”, agregó.

De acuerdo con Buján, la decisión se tomó un día antes del traspaso de poderes entre el expresidente Rodrigo Chaves Robles y la presidenta Laura Fernández. El periodista aseguró que la situación le generó dudas, debido a que no recibió una explicación amplia sobre su salida, pese a que ya había sido presentado ante distintas personas en Singapur.

“Fui presentado en Singapur el 17 de abril por el Ministro de Comercio, Manuel Tovar. Ahí estaba la gerente Laura López en ese evento, estaba Mónica Umaña, la gerente de inversión, y fui presentado como el director de la oficina de Singapur. No sé qué habrá pasado en el ínterin, entre el 17 de abril al 7 de mayo; no he comprendido realmente el fondo como tal”, señaló.

El periodista detalló, además, que el corto tiempo en el cargo le impidió comenzar a ejecutar el plan de trabajo previsto para la nueva oficina, por lo que no logró implementar las labores que tenía programadas.

Buján, de 45 años y vecino de La Unión de Cartago, se desempeñó como editor y productor en la cadena CNN. Además, trabajó durante casi 12 años en Telenoticias de Canal 7, donde fungió como presentador y jefe de información. Su trayectoria también incluye experiencia en prensa escrita y radio.

La Nación consultó a Procomer y al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) sobre las razones del despido, ocurrido apenas tres semanas después del nombramiento. También se solicitó información sobre el proceso de selección para ese puesto, si ya se inició una nueva contratación para la representación en Singapur y si el cambio fue comunicado a las autoridades de ese país. Al cierre de edición, no hubo respuesta.

La oficina de Procomer en Singapur fue inaugurada el pasado viernes 17 de abril, la cual sería dirigida por el periodista costarricense, Nilsen Buján (primero a la izquierda). Buján fue despedido tan solo 20 días tras su nombramiento, el 7 de mayo. (Procomer/Procomer)

Buján: ‘A ellos no les gusta que les hagan cambios abruptos’

Consultado sobre las posibles repercusiones del cambio repentino en la dirección de la nueva oficina de Procomer, Buján señaló que el mercado asiático basa sus negociaciones en tres ejes fundamentales. Uno de ellos, explicó, es evitar inconsistencias o cambios abruptos de última hora, debido a que este tipo de situaciones puede afectar la confianza y la imagen del país.

“En el mercado asiático, más de un 90% de sus negociaciones están basadas en tres ejes. El primero es conocer al ser humano, a la persona que tienen al frente para hacer negocios (...). El segundo es que a ellos no les gusta que les mientan durante los procesos, o que les hagan cambios abruptos en las negociaciones de última hora“, explicó.

“El tercero, aunado a esos dos, es la confianza. Cuando ellos no tienen confianza, ellos cierran automáticamente las vías de acceso de comunicación ”, agregó.

Este lunes 25 de mayo el programa Marca Esencial Costa Rica, adscrito a Procomer, también comunicó que canceló un acuerdo comercial firmado con la empresa Uber, tan solo solo un día después de haberlo anunciado. Se trataba de una alianza anunciada como "única en la región" y cuyo objetivo era “fortalecer la experiencia turística en el país”.