Economía

Procomer despide a periodista encargado de dirigir nueva oficina en Singapur 20 días después de nombrarlo

Nilsen Buján confirmó a ‘La Nación’ su despido como director de la nueva oficina de Procomer en Singapur. Procomer y Comex no respondieron consultas sobre las razones de la decisión.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
El periodista Nilsen Buján confirmó a 'La Nación' su despido como director de la nueva Oficina de Promoción de Inversión de Procomer en Singapur, a solo 20 días de haber asumido el cargo. (Nilsen Buján para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SingapurNilsen BujánOficina de Promoción de InversiónProcomer
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.