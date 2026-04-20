Nueva Oficina de Promoción de Inversión en Singapur será dirigida por un periodista

La oficina de Procomer en Singapur fue inaugurada el pasado viernes 17 de abril.

El periodista costarricense Nilsen Buján asumió como director de la nueva Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Singapur, la cual fue inaugurada por la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) el pasado viernes 17 de abril.

La nueva sede pretede posicionar al país en el radar de empresas y fondos que toman decisiones sobre expansión y relocalización de operaciones, como parte de una estrategia para diversificar los mercados de inversión y reducir la dependencia de socios tradicionales.

Buján, de 45 años y vecino de La Unión de Cartago, fue editor y productor en CNN, además de presentador y jefe de información en Telenoticias Canal 7 durante casi 12 años. También trabajó en prensa escrita y radio.

El ahora director de la OPI se ha desempeñado como consultor empresarial y deportivo.

Consultado por La Nación, el comunicador indicó que las consultas sobre su gestión deben dirigirse directamente a Procomer. Al cierre de esta nota, se está a la espera de la respuesta oficial de la Promotora sobre los detalles del nombramiento.