Economía

Nueva Oficina de Promoción de Inversión en Singapur será dirigida por un periodista

El periodista Nilsen Buján asumió la dirección de la OPI de Procomer en Singapur, destinada a captar inversiones hacia Costa Rica

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Por Yucsiany Salazar
La oficina de Procomer en Singapur fue inaugurada el pasado viernes 17 de abril, la cual será dirigida por el periodista costarricense, Nilsen Buján.
La oficina de Procomer en Singapur fue inaugurada el pasado viernes 17 de abril. (Procomer/Procomer)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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