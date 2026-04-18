Costa Rica inaugura Oficina de Promoción de Inversión en Singapur

Procomer busca diversificar el origen de la inversión extranjera directa con la presencia en uno de los principales centros globales de decisión empresarial.

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) inauguró el viernes 17 de abril una Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Singapur. La apertura forma parte de la estrategia de diversificación que la entidad ha impulsado en los últimos tres años, con el objetivo de reducir la dependencia de mercados tradicionales.

“Esta oficina de inversión funcionará como un puente directo entre los inversionistas asiáticos y el ecosistema costarricense, facilitando procesos de evaluación, establecimiento y crecimiento mediante un acompañamiento técnico especializado y cercano”, consideró Laura López, gerenta general de Procomer.

Desde el país asiático, Procomer impulsará la identificación de proyectos en sectores donde el país ya cuenta con trayectoria y capacidades instaladas, como los servicios empresariales, la manufactura avanzada ―incluidos dispositivos médicos y semiconductores―, la industria agroalimentaria y la infraestructura turística.

A través de un comunicado de prensa emitido este sábado 18 de abril, la promotora detalló que, además de atraer nuevos proyectos, la oficina en Singapur tendrá un rol activo en la retención y expansión de compañías asiáticas que ya operan en Costa Rica, promoviendo la reinversión y el desarrollo de nuevas capacidades productivas.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, comentó: “Costa Rica está ejecutando una estrategia ambiciosa y proactiva para posicionarse como destino líder de inversión de alto valor. No estamos esperando a que las oportunidades lleguen: estamos saliendo a buscarlas. Nuestra presencia en Singapur responde precisamente a esa lógica”.