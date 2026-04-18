Economía

Costa Rica inaugura Oficina de Promoción de Inversión en Singapur

Procomer anunció que esta oficina tendrá un rol activo en la retención y expansión de compañías asiáticas que ya operan en Costa Rica

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Procomer busca diversificar el origen de la inversión extranjera directa con la presencia en uno de los principales centros globales de decisión empresarial. (Procomer/Procomer)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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