Experiodista de Teletica reveló las penurias que pasó en CNN: ‘Glenda Umaña lloró a cántaros...’

Nilsen Buján, experiodista de Teletica, habló con Lizeth Castro sobre varias etapas de su vida, entre estas su duro paso por CNN.

El periodista Nilsen Buján es especialmente recordado por su amplio paso por Teletica. Sin embargo, en su camaleónica carrera, aunque pocos lo sepan, también fue parte de la reconocida cadena internacional CNN.

Eso sí, aunque es fácil conjeturar que esa etapa debió ser un lujo; lo cierto es que para Buján estuvo marcada por las angustias económicas. Así lo reveló durante una entrevista con Lizeth Castro, para el pódcast Desde el alma.

Según relató, todo ocurrió en los inicios de su trayectoria, cuando aún era estudiante de Periodismo. En aquel entonces, él y su madre hospedaban a turistas. Uno de ellos fue el gancho para que pudiera viajar y realizar una pasantía en el medio estadounidense.

Fue así como viajó a Atlanta a vivir lo que para cualquiera en su lugar es un sueño. Allá conoció a la periodista Glenda Umaña, quien ya era una figura en CNN en Español.

De acuerdo con el periodista, la televisora tan solo le daba una tarjeta para transporte y el resto debía ser costeado por él. Esto fue más que retador, pues iba con el dinero contado para sobrevivir un mes y no tenía ningún ingreso.

“Te estoy diciendo que por mes eran $1.500 entre todo lo que estás diciendo: hospedaje, alimentación y el apartamento que pagábamos entre algunos que nos fuimos a vivir juntos”, rememoró.

Nilsen Buján fue periodista de Teletica durante 11 años.

La realidad de Buján se puso tan adversa que pasó entre 15 y 22 días viviendo a punta de leche y pan cuadrado. De hecho, la situación llegó a un punto crítico en el que ni siquiera tenía dinero para comer.

En ese momento, narra, se acercó a una tienda donde ya había comprado anteriormente y, con total sinceridad, le confesó al cajero que no tenía con qué pagar los productos.

“Él factura y me dice que son $10. Y le dije: ‘Usted sabe dónde vivo yo y sabe quién soy yo. Yo no tengo plata, pero le prometo que en dos semanas yo vengo y le pago. Por favor, deme esto porque no tengo de dónde comer, no tengo plata’”, relató.

“Él se me queda viendo y me dice: ‘Sí, yo sé quién es usted porque usted ha venido varias veces aquí. Está bien, le voy a dar dos semanas. No pasa nada, está bien’. Y así fue, a las dos semanas yo llegué y le pagué”, agregó.

Luego de este duro momento, consiguió un trabajo como vendedor de souvenirs; labor que, sumada a su quehacer en CNN, se convertía en un doble turno. Así fue su vida durante dos años y medio.

Posteriormente, aseguró, Glenda Umaña trató de conseguirle una plaza en el canal norteamericano. Aunque no tuvo éxito, la destacada periodista sí pudo conectarlo con Teletica y Buján regresó a Costa Rica para ser parte de Canal 7 durante 11 años.

“Yo no tenía plata. Cuando yo le conté esta historia a Glenda Umaña, Glenda, se puso a llorar, pero a cántaros y me dijo: ‘¿Cómo usted nunca me tocó la puerta? Ni siquiera me llamó aquí en CNN a decirme’. Le digo: ‘Glenda, porque yo tenía que salir adelante’. Yo sabía que yo podía salir adelante”, comentó.