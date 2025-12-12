Periodista de Teletica compró la versión de Temu de polémico producto: vea su reacción a lo que le llegó

Luis Ortiz Chaves, además de presentar el noticiero nocturno de Teletica, es un periodista especializado en tecnología.

Apple lanzó recientemente uno de los productos más polémicos de su historia; el cual muchos consideran que quitándole el logo no tendría mayor diferencia con cualquier otro que se compre en un bazar, tienda de “tiliches” o hasta en Temu.

En medio de la controversia de este artículo, que ya se vende como pan caliente en todo el mundo, Luis Ortiz, reconocido periodista de Teletica, hizo una peculiar prueba: pedir en Temu una imitación del accesorio.

Se trata del Apple Pocket, una especie de funda de tela, de edición limitada, que la marca estadounidense lanzó en colaboración con la marca de moda japonesa Issey Miyake.

@tiktokdetectoc Nos llegaron las copias baratas del IPhone Pocket que compramos en Temu ♬ sonido original - TikTokdeTecToc

Si ya sobran los cuestionamientos que aseguran que la empresa tecnológica vende a sobreprecio y que sus clientes pagan por mero estatus y no necesariamente por calidad, este accesorio es el blanco perfecto de los detractores.

El estuche se vende en dos tamaños, a $150 y $230, respectivamente. Sin embargo, en Temu se venden réplicas muy similares, pues a nivel de materiales no tiene mayor complejidad, a precios ridículamente menores.

Luis Ortiz, periodista de Teletica, se mostró crítico con los productos. ( Captura de video)

Ortiz compró ambos modelos en la plataforma, por ¢3000 y ¢3800. Al mostrarlos en su cuenta de TikTok, llamada TikTokdeTecToc, aseguró que incluso la imitación le parece cara.

“No le encuentro mayor utilidad, incluso en ¢3000 me parece que todavía es muy caro, o sea, en $7. Esto es muy caro, pero bueno, ahí lo tienen. No le encuentro mayor utilidad. De hecho, no me llaman la atención para nada", sentenció.

Tras mostrarlo ampliamente, el presentador de Telenoticias, apuntó críticamente: “Por esto Apple cobra $150. Claro, es diseñado por Issey Miyake y demás. Esto es una vil copia, entonces para que lo tomen en cuenta”.