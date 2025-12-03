Apple lo confirma: este iPhone dejará de recibir soporte y no podrá repararse

Apple declaró obsoleto al iPhone SE de primera generación. Ya no se puede reparar ni actualizar y quedó fuera del soporte oficial.

Apple añadió un nuevo dispositivo a su lista de productos “obsoletos”, lo que implica la suspensión total del soporte técnico, incluyendo reparaciones con repuestos originales.

Se trata del iPhone SE de primera generación, un modelo que salió al mercado en 2016 y que se convirtió en uno de los más compactos y potentes del fabricante estadounidense.

La empresa considera obsoletos a los equipos que dejaron de venderse hace más de 7 años. Desde ese momento, dejan de estar disponibles en tiendas oficiales y tampoco califican para mantenimiento autorizado. Esta decisión afecta tanto al hardware como al software.

El iPhone SE original: pequeño pero revolucionario

Este modelo destacó por su tamaño de 4 pulgadas y por ofrecer una experiencia de alto rendimiento. Venía equipado con el chip A9 de 64 bits, un coprocesador de movimiento M9, y soporte para grabación de video 4K a 30 cuadros por segundo.

Incluyó también una cámara trasera de 12 MP, una frontal de 1,2 MP y sensor de huellas en el botón de inicio. Su batería permitía hasta 13 horas de reproducción de video, 50 horas de audio y 13 horas con conexión WiFi.

Salió al mercado en acabados metálicos de oro, oro rosado, plata y gris espacial, y estuvo disponible en presentaciones de 16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB. Hoy solo se consigue en sitios de reventa.

¿Qué significa que un iPhone sea obsoleto?

Cuando un modelo alcanza la categoría de obsoleto, Apple suspende toda asistencia técnica. Los proveedores oficiales no pueden solicitar piezas de recambio y los centros de servicio autorizados no lo reciben para reparaciones.

Aunque el iPhone SE ya no puede actualizarse a versiones recientes de iOS, sigue funcionando para tareas básicas como llamadas, mensajes o navegación web. No obstante, con el tiempo podría presentar incompatibilidades con aplicaciones o servicios más nuevos.

Este mismo criterio se aplica a otros dispositivos como iPads, MacBooks y iPods, que también son catalogados como obsoletos cuando superan los 7 años fuera del mercado.

¿Qué es un iPhone ‘vintage’?

Apple también utiliza la categoría “vintage” para aquellos modelos que dejaron de venderse entre 5 y 7 años atrás. En esos casos, aún pueden calificar para soporte técnico limitado y podrían recibir algunas actualizaciones del sistema operativo.

Entre los modelos considerados vintage o con soporte limitado figuran el iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6s y 6s Plus, iPhone 7s y 7s Plus, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max y el iPhone 11 Pro Max.

En cambio, los que ya son oficialmente obsoletos a nivel mundial incluyen los modelos iPhone 3G, 3GS, 4 (CDMA y GSM), 4S, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6s, y el SE de primera generación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.