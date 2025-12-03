Tecnología

Apple lo confirma: este iPhone dejará de recibir soporte y no podrá repararse

Apple declaró obsoleto a uno de sus modelos más revolucionarios, aunque no cumplió ni una década desde su lanzamiento. Verifique si se trata del suyo

Por El Universal / México / GDA
Apple declaró obsoleto al iPhone SE de primera generación. Ya no se puede reparar ni actualizar y quedó fuera del soporte oficial.
Apple declaró obsoleto al iPhone SE de primera generación. Ya no se puede reparar ni actualizar y quedó fuera del soporte oficial. (Canva/Canva)







