Economía

Apple superará a Samsung como principal fabricante ‘smartphones’ por primera vez en 14 años

Apple alcanzará 243 millones de envíos en 2025 y se posicionará como el mayor fabricante de smartphones del mundo.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Samsung y iPhone | Tecnología | Generación Z
El ciclo de reemplazo del iPhone y las fuertes ventas en China impulsarán a Apple a dominar el mercado global, según Counterpoint. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SmartphonesSamsungAppleiPhone
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.