Apple se acerca a los $4 billones tras récord en ventas del iPhone 17 en China y Estados Unidos

Las acciones de Apple subieron este lunes a su nivel más alto en la historia. El incremento respondió al sólido desempeño del iPhone 17 en los mercados de Estados Unidos y China.

Durante la jornada, los títulos de la compañía alcanzaron un precio de $264,38, lo que representó un aumento del 4,79% respecto al inicio del día. Posteriormente, moderaron su avance a un 4,33%, con un valor de $263,20.

Con esta escalada bursátil, la capitalización de mercado de la firma se ubicó en aproximadamente $3,91 billones, cifra que la dejó al borde de convertirse en la tercera empresa de la historia en superar los $4 billones.

Solo Microsoft y Nvidia lo han conseguido anteriormente, aunque la primera perdió esa posición posteriormente.

La subida en la Bolsa se produjo luego de que la consultora Counterpoint divulgó cifras que reflejan una recepción positiva del nuevo modelo en los dos principales mercados.

Según el informe, las ventas del iPhone 17 superaron en un 16% las del modelo anterior durante los primeros diez días tras su lanzamiento.

A inicios de este año, Apple enfrentó obstáculos por la incertidumbre sobre su capacidad para manejar el aumento en los costos. Estas alzas se vincularon con los aranceles globales impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump, lo cual generó dudas sobre la estrategia de la tecnológica en ese entorno.

