Tecnología

Apple se acerca a los $4 billones tras récord en ventas del iPhone 17 en China y Estados Unidos

El iPhone 17 impulsó las acciones de Apple a máximos históricos y la acercó al hito de los $4 billones de capitalización bursátil

Por Europa Press
iPhone 17
Las acciones de Apple crecieron por ventas del iPhone 17 y su valor se ubicó cerca de los $4 billones, según cifras de mercado. (Unicomer/Cortesía)







