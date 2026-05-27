Economía

Procomer rompe alianza con Uber un día después de anunciarla; empresa alega que hubo ‘amenazas de huelga’

El acuerdo había sido anunciado este 25 de mayo

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Por Sebastián Sánchez
Alianza Uber y Esencial
La alianza entre Uber y Esencial Costa Rica fue cancelada un día después de anunciada. (n/a/Sociedad Integrada)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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