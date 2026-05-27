Procomer rompe alianza con Uber un día después de anunciarla; empresa alega que hubo ‘amenazas de huelga’

La alianza entre Uber y Esencial Costa Rica fue cancelada un día después de anunciada.

El programa Marca Esencial Costa Rica, adscrito a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), canceló un acuerdo comercial firmado con la empresa Uber, tan solo solo un día después de haberlo anunciado.

Este 25 de mayo, las partes anunciaron la alianza como "única en la región" y explicaron que el objetivo era “fortalecer la experiencia turística en el país”.

Como parte de la alianza, la app de Uber integraría contenido turístico y acceso directo al portal “Camino a Costa Rica”, con el objetivo de acercar a una mayor cantidad de visitantes a destinos y experiencias locales.

No obstante, en un comunicado difundido por la empresa de transporte, la tarde de este martes 26 de mayo, Uber informó de supuestas “presiones y amenazas de huelga que recibieron Procomer y esencial Costa Rica para acabar la alianza que ha firmado con Uber”.

Procomer emitió un comunicado donde señaló que la alianza “correspondía exclusivamente a la proyección de imágenes y mensajes sobre Costa Rica dentro de la aplicación“.

“Bajo ninguna circunstancia, la iniciativa constituía un licenciamiento de Marca País ni implicaba ningún respaldo comercial”, indicó.

La entidad añadió que es consciente de las “sensibilidades y preocupaciones que esta iniciativa generó en distintos sectores”.

“La intención de la alianza fue únicamente promover atributos positivos de Costa Rica ante visitantes internacionales y contribuir al posicionamiento del país como destino reconocido por su naturaleza, cultura y sostenibilidad. Entendiendo las inquietudes expresadas y con el objetivo de evitar interpretaciones que no corresponden al alcance de la iniciativa, se decidió dejar sin efecto esta alianza promocional”, añadieron.

Estos serían parte de los mensajes que se difundirían en la aplicación de Uber. (n/a/Sociedad Integrada)

Por su parte, Uber dijo que “es difícil pensar que alguien se beneficia de acabar con una alianza que busca que más personas visiten, recorran y conozcan la belleza que Costa Rica ofrece al mundo. Nuestra invitación es a que todos los sectores se sumen a la innovación, fomentando un entorno donde incluso los taxis puedan integrar el uso de la tecnología”.

Entre los beneficios señalados en la nota publicada por este medio, el turista habría encontrado en la aplicación las siguientes funcionalidades: