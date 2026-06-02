Economía

Presidente del Banco Central ve señales de deterioro en las finanzas públicas

Hacienda prevé una reducción en la recaudación fiscal para 2026 y que la carga tributaria alcance en 2031 su nivel más bajo en más de dos décadas

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Róger Madrigal, presidente del Banco Central, presentó las proyecciones de crecimiento para Costa Rica de 2026 y 2027.
Róger Madrigal, presidente del Banco Central, se refirió al panorama fiscal de Costa Rica durante una sesión de Junta Directiva del ente emisor. (Cortesía BCCR/Cortesía BCCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Róger MadrigalFinanzas públicasMinisterio de HaciendaRecaudación
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.