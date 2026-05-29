Economía

Precios del petróleo siguen cayendo mientras FMI y BM advierten riesgos de desabastecimiento

Organismos internacionales señalaron que el cierre del Ormuz es un riesgo creciente en términos de seguridad energética y, en un sentido más amplio, de resiliencia de la economía

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Por AFP
Imagen con fines ilustrativos del Complejo de Refinería de Petróleo de Dora en Bagdad, Irak, el 22 de diciembre de 2024.
El precio del petróleo cae ante una posible tregua en la guerra de Oriente Medio, pero el FMI y el BM insisten en que el bloqueo en Ormuz amenaza con un desabastecimiento global. (AHMAD AL-RUBAYE/Ahmad Al-Rubaye / AFP)







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