Economía

Precio del petróleo se desploma 5% por expectativas de acuerdo en Oriente Medio

Los precios del petróleo sufren una caída este miércoles; el Brent baja de los $95 ante la expectativa de un acuerdo de paz en Oriente Medio

EscucharEscuchar
Por AFP
El precio del petróleo cayó un 6%, este lunes 23 de junio, pese a los bombardeos de Irán a bases militares de Estados Unidos en Qatar.
Expectativa de paz en Oriente Medio tumba los precios del petróleo. El barril de Brent cotiza a $94,61 y el estadounidense WTI pierde un 5,9%. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Precio petróleoPetróleoOriente MedioGuerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.