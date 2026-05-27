Precio del petróleo se desploma 5% por expectativas de acuerdo en Oriente Medio

Expectativa de paz en Oriente Medio tumba los precios del petróleo. El barril de Brent cotiza a $94,61 y el estadounidense WTI pierde un 5,9%.

Londres, Reino Unido. Los precios del petróleo cayeron con fuerza este miércoles ante las expectativas de progresos en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El crudo Brent del Mar del Norte, la referencia internacional, retrocedía un 4,99% a $94,61 dólares por barril hacia las 12:35 p. m. GMT.

A la misma hora, el equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), se desplomaba un 5,9% hasta $88,31 por barril, tras haber retrocedido más de 6%