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Netanyahu dice que Ejército de Israel cruzó más allá del límite que había fijado en Líbano

Primer ministro dice que Ejército cruzó el río Litani hacia el norte; al sur del río, Israel ha forzado a la evacuación de más de un millón de libaneses.

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Por Europa Press
Destrucción del puente Wasmiyeh sobre el río Litani al sur de Líbano, conexión con la región de Tiro.
Destrucción del puente Wasmiyeh sobre el río Litani al sur de Líbano, conexión con la región de Tiro. (KAWNAT HAJU/AFP)







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