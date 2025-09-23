Economía

Powell advierte sobre riesgos de inflación si la Fed recorta tasas ‘demasiado agresivamente’

La Reserva Federal redujo la semana pasada sus tasas de interés de referencia por primera vez este año, en 25 puntos básicos

Por AFP
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace una pausa durante una conferencia de prensa tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en el edificio William McChesney Martin Jr. de la Junta de la Reserva Federal este 7 de mayo.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace una pausa durante una conferencia de prensa tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en el edificio William McChesney Martin Jr. de la Junta de la Reserva Federal, el 7 de mayo. Fotografía: (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)







