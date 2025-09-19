Banco Central bajó la TPM. Vea tres gráficos comparativos con el resto de tasas de interés

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió, este jueves 18 de setiembre, colocar la tasa de política monetaria (TPM) en 3,50%, desde el 3,75% en que estaba desde mediados de julio.

El ente emisor comenzó un proceso de reducción de la TPM, desde marzo del 2023, cuando alcanzó un máximo del 9%. Desde entonces el indicador se redujo en 5,5 puntos porcentuales (p.p.).

La TPM es la principal referencia para el mercado en colones, ya que influye tanto en los créditos como en los ahorros.

¿Ahora, el movimiento del indicador referencia del BCCR se ha trasladado al resto de tasas en colones? ¿Cuál es el nivel de la TPM comparado con las tasas de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed)?

Para responder a esas consultas, les presentamos tres gráficos comparativos.

— TPM versus tasas de créditos en colones: se ve la evolución de la tasa de referencia respecto a las tasas promedio negociadas por bancos, cooperativas, mutuales y financieras en cinco diferentes actividades económicas.

— Tasas de referencia para operaciones en colones: se confronta la TPM con la tasa básica pasiva (TBP) y la tasa de referencia interbancaria (TRI) a seis meses.

— Referencia de tasas en colones y en dólares: se contrasta la evolución de la TPM con el rango de tasas de referencia de la Fed.