Economía

Banco Central bajó la TPM. Vea tres gráficos comparativos con el resto de tasas de interés

Junta Directiva del Banco Central acordó este jueves colocar la TPM en 3,50%.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Estas son las tasas de interés en los certificados de depósito a plazo (CDP) en el sistema financiero.
El Banco Central decidió reducir la TPM y dejarla en 3,50%. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco CentralFedtasa de política monetariatasas de interés
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.