Economía

Trump pide a la Corte Suprema destitución de gobernadora de la Fed

Donald Trump pide a la Corte Suprema la destitución de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, alegando fraude hipotecario.

Por AFP
Donald Trump
Según Donald Trump, las acusaciones de fraude hipotecario hacen que Cook “no sea apta para continuar en la Junta de la Reserva Federal”. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







