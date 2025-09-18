Trump pide a la Corte Suprema destitución de gobernadora de la Fed

Según Donald Trump, las acusaciones de fraude hipotecario hacen que Cook “no sea apta para continuar en la Junta de la Reserva Federal”.

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves ante la Corte Suprema de Justicia su solicitud de destitución de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook.

Trump ha buscado destituir a Cook de la junta de gobierno de Fed por acusaciones de fraude hipotecario, pero un tribunal de apelaciones dictaminó que podía permanecer en su cargo por ahora.

El fallo permitió a Cook participar esta semana en la reunión de dos días, durante la cual el banco central estadounidense redujo las tasas de interés por primera vez en el año.

En una presentación ante la Corte Suprema, el procurador general, John Sauer, solicitó que se le permita a Trump destituir a Cook de inmediato.

Las sentencias de tribunales inferiores que le permitieron permanecer en su cargo constituyeron una “interferencia judicial indebida con la autoridad del presidente para destituirla”, declaró Sauer.

Los gobernadores de la Reserva Federal solo pueden ser destituidos por una “causa justificada” y el procurador general afirmó que Trump había determinado que las acusaciones de fraude hipotecario hacen que Cook “no sea apta para continuar en la Junta de la Reserva Federal”.

Entre las acusaciones que enfrenta Cook, se encuentra que declaró dos residencias principales, una en Míchigan y otra en Georgia.

Cook, quien fue nombrada por el presidente demócrata Joe Biden y es la primera mujer negra en formar parte de la directiva de la Fed, ha negado las acusaciones y no ha sido acusada de ningún delito.

Presentó una demanda impugnando el intento de Trump de despedirla, calificándolo de “ilegal y sin precedentes”.

La disputa legal supone la última prueba para los poderes presidenciales de Trump, ya que el republicano de 79 años actúa con firmeza para imponer la autoridad ejecutiva sobre todo el gobierno.

Al destituir a Cook, Trump podría añadir otra voz a la junta de gobierno de la Fed para intentar influir en las tasas de interés a su favor.