Gobernadora de la Fed Lisa Cook demanda a Trump por intentar despedirla

Cook, primera mujer afroestadounidense en integrar la Junta de Gobernadores de la Fed, no ha sido acusada de ningún delito

Por AFP
Donald Trump y Lisa Cook
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó el despido de Lisa Cook, directiva de la Reserva Federal (SAUL LOEB ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







