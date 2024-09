Róger Madrigal sobre política monetaria: ‘No queremos que las tasas sean elemento de distorsión’

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) quiere tener una relativa neutralidad entre las tasas de interés en dólares y colones, para que las personas y empresas elijan en qué moneda ahorrar o gastar.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, hizo la afirmación en la conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria de la Junta Directiva, el pasado jueves 18 de setiembre.

“Lo que nosotros queremos tener es una relativa neutralidad, quisiéramos que los agentes económicos, con la valoración de riesgos que ellos tengan, decidan en qué moneda gastan y ahorran (...) Lo que no queremos es que las tasas sean elemento de distorsión en esa decisión”, comentó Madrigal ante consulta de La Nación.

Sin embargo, el jerarca añadió que los movimientos en la tasa de referencia no se deben exclusivamente a esto, ya que la razón principal está relacionada con las condiciones de la inflación.

El jueves 18 de setiembre, el Banco Central informó de que redujo su tasa de política monetaria (TPM) en 50 puntos base (p. b.), del 4,75% al 4,25%, donde permanecerá, al menos, hasta el 17 de octubre cuando se celebre la siguiente reunión para revisar este indicador.

Un día antes, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) también bajó su tasa de referencia en 50 p. b., desde un rango de 5,25%-5,75%, su nivel más alto desde inicios de siglo, hasta el 4,75%-5,25% en que estará hasta el 7 de noviembre.

Es decir, la decisión de ambos bancos centrales de reducir sus tipos de referencia en la misma magnitud mantuvo el diferencial de tasas entre los dólares y los colones en 50 p. b., el cual persiste desde abril pasado.

Daniel Ortiz, director de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), consideró que el Banco Central ha ajustado su política monetaria en función de las decisiones de la FED y a su eventual impacto en el tipo de cambio.

En el Informe de Política Monetaria (IPM) de julio, el Banco Central señaló que el premio por invertir en colones era negativo al cierre de junio para plazos de 180 a 209 días y de 360 a 539 días.

Este comportamiento del premio responde a la disminución de las tasas pasivas (las de los ahorros) en colones, la estabilidad relativa de las tasas pasivas en dólares, así como por las expectativas sobre la variación del tipo de cambio, según el IPM.

Madrigal reiteró que una amplia diferencia negativa, entre las tasas en colones y dólares, no es sostenible en el tiempo porque podría generar presiones sobre el tipo de cambio.

Riesgo de dolarización

En el comunicado de prensa de la decisión de política monetaria de setiembre, el ente emisor excluyó uno de los riesgos que había señalado anteriormente, relacionado con la recomposición desordenada en el portafolio local de instrumentos financieros producto de diferenciales de tasas entre monedas, pese a que esta última se mantuvo.

“En este momento, ese riesgo no parece estar creciendo. No vemos que aumente. Una diferencia negativa amplia no es sostenible. Tenemos amplia experiencia en Costa Rica de varios episodios tensos de intercambio de moneda”, afirmó el jerarca.

Madrigal indicó que los costos de transacción, como las diferencias entre el tipo de cambio de compra y el de venta, han evitado que las conversiones de moneda se realicen rápidamente. Añadió que, superados ciertos niveles, estos cambios pueden darse de manera masiva.

Alonso Alfaro, economista jefe del Banco Central, agregó que la Reserva Federal anticipa más reducciones en sus tasas de referencia para este y el próximo año, mientras que la TPM ya está muy cerca de la neutralidad, que es el objetivo del ente emisor.

Ante esto, Alfaro aseguró que este riesgo es cada vez menor a largo plazo. “No pareciera que vaya a ser algo que vaya a mantenerse por mucho tiempo más, prácticamente va a a ir desapareciendo”, señaló este economista.

No obstante, el presidente del BCCR afirmó que sí ha habido una ligera dolarización del ahorro, sobre todo bajo la figura de los depósitos a plazo en moneda extranjera, en comparación con los colones.

Al cierre de agosto, los depósitos a plazo en moneda extranjera mantenidos en el sistema financiero nacional crecieron 10,86% en comparación con el mismo mes de 2023, mientras que en colones experimentaron una caída de 1,52%.

De acuerdo con el IPM de julio, el incremento en la dolarización relativa del ahorro viene registrándose desde octubre del año anterior y es coherente con el comportamiento del premio por ahorrar en colones.