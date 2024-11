Presidente de la Fed afirma que no renunciará aún si Trump se lo pide

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmó que no renunciará a su cargo incluso si el mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se lo pide, y que, por ley, tampoco puede destituirlo. Su nombramiento vence en mayo de 2026.

Este jueves, el titular de la Fed fue tajante ante las consultas de la prensa sobre si renunciaría en caso de que el presidente electo se lo solicitara. Al ser cuestionado sobre una potencial salida, Powell respondió de forma clara: “No”.

Powell subrayó que no planea dejar su puesto antes del final de su mandato y agregó que la ley no permite destituir a ninguno de los siete gobernadores del banco central de los Estados Unidos.

Powell fue nombrado en 2012 por el presidente Barack Obama para el Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal. Luego, en 2018, Trump lo eligió para dirigir la institución, y su sucesor, Joe Biden, lo mantuvo en el cargo por un periodo adicional.

LEA MÁS: Reserva Federal baja sus tasas de referencia por segunda vez consecutiva

Sin embargo, el presidente republicano lo criticó con fuerza durante su primer mandato por no bajar suficientemente las tasas en su opinión, aunque la Reserva Federal es una entidad independiente del Poder Ejecutivo.

A pesar de sus críticas, Trump expresó en julio que podría permitir que Powell finalice su mandato en mayo de 2026. Este jueves, el titular del banco central estadounidense reiteró que la ley impide que el presidente electo lo destituya.

Desde que dejó el cargo, Trump ha continuado criticando a la Fed, lo que ha generado especulaciones sobre si intentará nuevamente presionar a Powell para que renuncie, o incluso destituirlo.

Según CNN, Gary Cohn, exdirector de política económica en la primera administración de Trump, aspira al cargo; sin embargo, fuentes cercanas al presidente electo han dicho que es poco probable que lo consiga.

CNN también informó de que entre los nombres mencionados para el cargo se encuentran Kevin Warsh, quien sirvió durante cinco años en la junta de gobernadores del banco y asesoró a Trump en su primer mandato, así como Kevin Hassett, exasesor económico de Trump.

Por otro lado, Powell señaló en conferencia de prensa que el resultado de las elecciones presidenciales, que devolvió a Trump a la Casa Blanca, no afectará la política monetaria en lo inmediato.

“A corto plazo, las elecciones no tendrán ningún efecto en nuestras decisiones”, aseguró Powell. “No sabemos cuál es el calendario y el tipo de reformas que vendrán y por lo tanto no sabemos cuáles pueden ser los efectos sobre la economía. No adivinamos, no especulamos, no suponemos”, concluyó.

Este jueves, la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia por segunda vez consecutiva, tras un primer recorte a mediados de setiembre. En esta ocasión, la tasa bajó en 25 puntos base, del rango de 4,75-5% al de 4,50-4,75%, donde se mantendrá al menos hasta el 18 de diciembre.