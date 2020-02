– Nosotros rara vez hacemos énfasis en un solo año. Señalaría simplemente que esto es un problema que va más allá de un Gobierno. Esta es la tercera administración en Costa Rica que lidia con déficits altos desde el 2010. La problemática de bajar el déficit, ustedes la conocen mejor que yo: todos los intentos que se han buscado y no han logrado bajarlo. Así que no diría que la calificación es porque no se cumplió un déficit en particular.