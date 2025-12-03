Economía

Petróleo sube ante estancamiento entre Moscú y Kiev mientras caen ventas de crudo venezolano a Europa

El Brent y WTI suben ante la tensión entre Rusia y Ucrania. Además, las ventas de crudo de Venezuela a la Unión Europea caen 75% tras revocación de permisos

Por AFP
En la imagen una petrolera en Venezuela
El Brent y WTI suben ante la tensión entre Rusia y Ucrania. Además, las ventas de crudo de Venezuela a la Unión Europea caen 75% tras revocación de permisos. (AFP/AFP)







