Petróleo sube ante estancamiento entre Moscú y Kiev mientras caen ventas de crudo venezolano a Europa

El Brent y WTI suben ante la tensión entre Rusia y Ucrania. Además, las ventas de crudo de Venezuela a la Unión Europea caen 75% tras revocación de permisos.

Washington, Estados Unidos. Los precios del petróleo repuntaron este miércoles ante la falta de avances en las conversaciones entre Moscú y Kiev, en un contexto en el que también se desploman las ventas de crudo venezolano a petroleras europeas tras la revocación de permisos para operar en ese país.

El precio del barril Brent del mar del Norte para entrega en febrero subió un 0,35% hasta los $62,67.

Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, ganó un 0,53% hasta los $58,95.

El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió durante casi cinco horas en el Kremlin el martes con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un plan presentado por Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, pero no hubo anuncios concretos.

“Muchos operadores piensan que Putin no está interesado en un acuerdo de paz”, dijo a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA, lo que explica el aumento en el precio del crudo durante la jornada.

Moscú exige, entre otras cosas, que Kiev ceda completamente la región de Donetsk, en el este de Ucrania, que aún es el epicentro de los combates.

Rusia y Ucrania declararon el miércoles estar dispuestos a continuar las conversaciones sobre el conflicto. Los europeos, por su parte, consideraron que el mandatario ruso no mostraba deseos de paz.

El presidente ruso aseguró el martes que no deseaba una guerra con Europa, pero que estaba “preparado” si los europeos “la inician”.

“Las declaraciones belicosas” de Vladimir Putin, especialmente contra Europa, también contribuyen a mantener los precios bajo presión, según Robert Yawger.

“Si aumenta la tensión, no es bueno para la demanda de crudo, y es aún peor para la oferta”, añadió Yawger.

Paralelamente, los datos publicados el miércoles por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) mostraron un aumento inesperado en las reservas comerciales de petróleo crudo la semana pasada.

Las reservas aumentaron en aproximadamente 600.000 barriles, mientras que los analistas esperaban, por el contrario, una disminución de 2 millones de barriles.

Caen ventas de crudo venezolano a petroleras de Europa

Las compras de crudo de la Unión Europea a Venezuela cerrarán 2025 con su caída más pronunciada desde 2024, luego de que Estados Unidos revocó los permisos para que petroleras europeas operen en el país.

El presidente Donald Trump encabeza una campaña de presión contra Nicolás Maduro, con una política de sanciones y ahora con un despliegue militar en el Caribe, que el gobernante venezolano asegura tiene como objetivo derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

El embargo al crudo de Venezuela está vigente desde 2019, pero se flexibilizó en 2023.

La estadounidense Chevron es el único que la mantiene, aunque con restricciones. Fue revocada en mayo la de la italiana ENI, la española Repsol y Maurel & Prom de Francia.

El representante comercial de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, Jaime Luis Socas, dijo que las compras de crudo a Venezuela caerán 75% este año, al pasar de $1.791 millones en 2024 a $446,9 millones.

Venezuela importa nafta de empresas europeas, en medio de problemas de refinación y baja disponibilidad de diésel y gasolina.

Esas compras se ubicaron en $84 millones, $76 millones menos que en 2024.

La importación de productos derivados del petróleo para producir combustibles entra en una flexibilización del embargo, que coincidió con negociaciones políticas en 2023.

Socas prevé para 2026 un crecimiento en las ventas europeas de nafta a Venezuela (35%), pero una caída de 78,8% en el volumen de crudo.