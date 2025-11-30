Estados Unidos y Ucrania se reúnen en Florida para ‘crear camino’ hacia el fin de guerra con Rusia

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio (izquierda) se reúne con los oficiales ucranianos, liderados por Rustem Umerov (a la derecha) en Hallandale Beach, Florida.

Hallandale Beach, Estados Unidos. Altos funcionarios de Estados Unidos y una delegación de Ucrania comenzaron este domingo una reunión en Florida para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia.

Los negociadores ucranianos, liderados por Rustem Umerov, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, junto al enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, comenzaron la reunión hacia las 10:10 a.m., hora local.

Rubio dijo que las conversaciones buscan garantizar no solo el fin de la matanza, sino “el fin de la guerra, que deje a Ucrania soberana e independiente y con una oportunidad de verdadera prosperidad”.

Rubio agregó que las conversaciones con una delegación ucraniana en Florida tienen como objetivo “crear un camino” para una Ucrania soberana, mientras Washington presiona para poner fin a la guerra de Rusia contra su vecino.

“No se trata solo de acuerdos de paz. Se trata de crear un camino hacia adelante que deje a Ucrania soberana, independiente y próspera”, dijo el secretario de Estado de Donald Trump al inicio de la reunión.

Umerov, declaró a su vez que en Florida se está “discutiendo sobre el futuro de Ucrania, sobre su seguridad, sobre la no repetición de la agresión contra Ucrania, sobre su prosperidad y sobre cómo reconstruir Ucrania”.

“No son fáciles”, dice fuente cercana a Kiev

Las negociaciones en curso en Florida entre representantes de Ucrania y Estados Unidos para abordar el plan estadounidense para terminar con el conflicto “no son fáciles”, afirmó a la AFP una fuente cercana a la delegación de Kiev.

“El proceso no es fácil, ya que la búsqueda de fórmulas y de soluciones continúa”, declaró la fuente, que precisó que las conversaciones son “constructivas”.

“Todos están interesados en un resultado concreto para que haya un tema para negociaciones futuras entre Estados Unidos y Rusia”, añadió.

Otra fuente con acceso a las discusiones declaró a la AFP que los estadounidenses quieren que durante esta negociación “se acuerden los puntos finales” para poder ir a Moscú.

Esta segunda fuente explicó que la formulación de estos puntos es “complicada, especialmente en lo que concierne a los territorios”, ya que los estadounidenses se consideran como “mediadores, no como una parte” que apoye a Ucrania.

“Pero todos están tratando de ser constructivos y de encontrar una solución”, agregó.

Estados Unidos presentó hace diez días un plan de 28 puntos para poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

El primer borrador fue criticado por ser considerado demasiado favorable para Rusia y fue enmendado, y ahora debe ser aprobado por ambas partes en conflicto, y por los europeos aliados de Ucrania.

Ucrania encara estas negociaciones bajo presión militar por el avance de los rusos en el frente oriental y con un gobierno lastrado por un escándalo de corrupción.