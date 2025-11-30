El Mundo

Estados Unidos y Ucrania se reúnen en Florida para ‘crear camino’ hacia el fin de guerra con Rusia

Las conversaciones tienen como objetivo “crear camino” para una Ucrania soberana, mientras Washington presiona para poner fin a la guerra de Rusia contra su vecino

Por AFP
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio (izquierda) se reúne con los oficiales ucranianos, liderados por Rustem Umerov (a la derecha) en Hallandale Beach, Florida.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio (izquierda) se reúne con los oficiales ucranianos, liderados por Rustem Umerov (a la derecha) en Hallandale Beach, Florida. (CHANDAN KHANNA/AFP)







