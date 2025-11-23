Administración Trump insiste en que plan para terminar el conflicto en Ucrania proviene de Estados Unidos

Mientras que Putin celebra el plan ideado por Trump, Volodímir Zelenski, rechazó varios de los puntos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, insistió este sábado en que el plan de 28 puntos para poner fin al conflicto en Ucrania no es “una lista de deseos” redactada por el Kremlin, al rechazar acusaciones en ese sentido de un grupo de senadores estadounidenses.

Los congresistas habían declarado este mismo sábado que el secretario de Estado, Marco Rubio, les dijo que el presidente Donald Trump promovía una “lista de deseos de Rusia”.

“El secretario Rubio nos hizo una llamada telefónica esta tarde. Creo que nos dejó muy claro que somos los receptores de una propuesta que fue entregada a uno de nuestros representantes. No es nuestra recomendación. No es nuestro plan de paz”, dijo el senador republicano Mike Rounds.

“Es completamente falso”, respondió en X el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

“Como lo ha sostenido el secretario Rubio y toda la administración, este plan es de autoría estadounidense, con aportes de ambos bandos, rusos y ucranianos”, señaló Pigott.

Rubio junto con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, tienen previsto llegar a Ginebra el domingo para discutir el plan, según declaró a la AFP un funcionario estadounidense.

El documento, publicado por varios medios, entre ellos la AFP, recoge varias exigencias clave de Rusia, como que Ucrania ceda territorios, reduzca el tamaño de su ejército y renuncie a integrarse en la OTAN.

Sin embargo, ofrece garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.