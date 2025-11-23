El Mundo

Administración Trump insiste en que plan para terminar el conflicto en Ucrania proviene de Estados Unidos

Documento recopila exigencias de Rusia, pero Estados Unidos niega que sea una “lista de deseos”

EscucharEscuchar
Por AFP.
(FILES) US President Donald Trump (L) shakes hands with Russia's President Vladimir Putin ahead of a meeting in Helsinki, on July 16, 2018. US President Donald Trump and Russian counterpart Vladimir Putin could meet for a summit as early as next week, the Kremlin said on August 7, 2025. The meeting would be the first between a sitting US and Russian president since Joe Biden met Putin in Geneva in June 2021, and comes as Trump seeks to broker an end to Russia's military assault on Ukraine. (Photo by Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP)
Mientras que Putin celebra el plan ideado por Trump, Volodímir Zelenski, rechazó varios de los puntos. (HANDOUT SARAH MEYSSONNIER ILYA PITALEV/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UcraniaRusiaTrump

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.