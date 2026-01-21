Parlamento Europeo remite a la justicia el acuerdo comercial con Mercosur

En un principio, la decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea puede decidir implementarlo de forma provisional.

Estrasburgo, Francia. El Parlamento Europeo remitió este miércoles a la justicia del bloque el acuerdo firmado por la UE con el Mercosur, una decisión que puede frenar la creación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

La medida se celebró con júbilo por parte de los cientos de agricultores concentrados frente a la sede parlamentaria de Estrasburgo (Francia) para protestar contra este tratado que genera inquietud en el sector agrario europeo.

En una ajustada votación —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, los eurodiputados acordaron que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) analice si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque comunitario.

En un principio, la decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional.

Por ahora, el organismo no se manifestó sobre este punto, pero expresó el miércoles su “profunda decepción” por la decisión tomada por los parlamentarios. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, criticó un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.

Rechazo del sector agrario

Con más de 700 millones de consumidores, el tratado debe crear la mayor zona de libre comercio del mundo, entre los 27 Estados miembros de la UE y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral.

Permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos, y licores a América Latina, al tiempo que facilita la entrada a Europa de carne bovina, azúcar, arroz, miel y soja suramericanos. Sin embargo, el pacto ha generado resistencias en varios países europeos, encabezados por Francia.

Preocupan especialmente las repercusiones en el sector agrícola y ganadero, que llevan meses de protestas ante el temor de verse impactados por productos importados más baratos y no necesariamente acordes con las normas fitosanitarias europeas.

“Podemos estar orgullosos (...). Estamos entusiasmados, llevamos meses y meses, años, trabajando en este tema”, dijo Quentin Le Guillous, secretario general de la organización francesa Jóvenes Agricultores, en Estrasburgo.

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, celebró la decisión de los eurodiputados y consideró que la Eurocámara “se expresó en coherencia con la posición” de Francia.

En cambio, Alemania, uno de los principales defensores del acuerdo junto a España, lamentó el revés parlamentario y reclamó a la Comisión Europea aplicar provisionalmente el acuerdo.

Según su jefe de gobierno, Friedrich Merz, el Parlamento “fracasó en reconocer la situación geopolítica”, con las crecientes discrepancias entre la UE y la administración estadounidense de Donald Trump.

La remisión del acuerdo al TJUE, con sede en Luxemburgo, puede retrasar en un año y medio el voto global del Parlamento Europeo para ratificar este tratado negociado durante más de 25 años.

‘Acuerdo anti-Trump’

Este primer voto es un indicio sobre los equilibrios en Estrasburgo sobre esta cuestión, en la que priman más las consideraciones nacionales que las ideológicas. Por ejemplo, los 81 diputados franceses se habían comprometido a votar a favor de la remisión del acuerdo a la justicia.

“Victoria, nuestra estrategia de combate (...) trae sus frutos”, dijo la eurodiputada francesa Céline Imart, miembro del Partido Popular Europeo, el principal grupo en la cámara. En cambio, el líder de ese grupo, el alemán Manfred Weber, había llamado el martes a no enviar a la justicia el tratado, que había calificado como un “acuerdo anti-Trump”.

Los partidarios del acuerdo confiaban que las últimas amenazas arancelarias del presidente estadounidense convenzan a los indecisos sobre la urgencia de encontrar nuevos socios comerciales.

La corte puede tardar muchos meses en decidirse, pero los tratados europeos permiten a la Comisión aplicar una aplicación provisional del acuerdo en caso de que la ratificación tarde demasiado. La “verdadera batalla” estará ahí, advirtió el eurodiputado francés David Cormand, del grupo de los Verdes.