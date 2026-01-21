Economía

Parlamento Europeo remite a la justicia el acuerdo comercial con Mercosur

La medida se celebró con júbilo por parte de los agricultores concentrados frente a la sede parlamentaria de Estrasburgo

Por AFP
,
En un principio, la decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea puede decidir implementarlo de forma provisional. (SILVIO AVILA/AFP)







MercosurUEAcuerdo comercial
