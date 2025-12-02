OCDE confirma qué ocurrirá con la inflación y las tasas en colones en Costa Rica en 2026 y 2027

La OCDE estima un crecimiento del 4,2% en este 2025 para Costa Rica.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó sus proyecciones económicas para Costa Rica. Este organismo anticipa un crecimiento sólido en 2025 y una moderación en los dos años siguientes.

La entidad también dio a conocer sus previsiones para la inflación y la tasa de política monetaria (TPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR), referencia clave para el mercado financiero en colones.

En materia de precios, la OCDE prevé que la inflación avance “de forma muy gradual“ hacia el objetivo del 3% fijado por el Banco Central. Proyecta una variación de 0,8% en 2026 y de 2,1% en 2027, después de una caída de -0,1% en 2025.

El informe añadió que la inflación general registró un -0,4% interanual en octubre de 2025 y que la subyacente se mantuvo en terreno positivo, aunque moderada. La OCDE estima que ambas evolucionarán de manera similar en los próximos meses.

¿Y la TPM?

El Banco Central redujo la TPM a 3,5% tras aplicar dos recortes de 25 puntos básicos (p. b.) en las reuniones de julio y setiembre de 2025 y la mantuvo sin variación en la sesión de octubre pasado.

La OCDE anticipa un nuevo ajuste a la baja, de 25 p. b., durante el primer semestre de 2026. Después de ese recorte, proyecta que la tasa permanecerá estable mientras la inflación se acerca lentamente a la meta del 3%.

En el ámbito fiscal, la OCDE estima que el gobierno central conservará un superávit primario equivalente al 1,3% del producto interno bruto (PIB) tanto en 2026 como en 2027, gracias al control del crecimiento del gasto establecido por la regla fiscal.

Sobre la deuda pública, la OCDE proyecta que se mantendrá por debajo del 60% del PIB durante los próximos años, incluido 2025. Esta cifra contrasta con la estimación del Banco Central, que prevé un nivel superior al 60% en 2025.

El BCCR también estima que el endeudamiento seguirá por encima de ese umbral en 2026 y 2027, de acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPM) divulgado en octubre.

Según el organismo internacional, el PIB de Costa Rica crecerá 4,2% en 2025, una cifra que coincide con la proyectada por el Banco Central. Sin embargo, la OCDE prevé que el crecimiento económico se modere a 3,5% en 2026 y a 3,4% en 2027.