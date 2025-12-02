Economía

OCDE confirma qué ocurrirá con la inflación y las tasas en colones en Costa Rica en 2026 y 2027

OCDE publicó sus previsiones económicas para Costa Rica. Vea lo que pronostican en la inflación y la tasa de política monetaria.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Mano sosteniendo un bloque de madera con un signo de interrogación, acompañado de otros bloques con símbolos de tasas de interés y gráficos de subida y bajada, representando la incertidumbre y el impacto de la política monetaria en los préstamos y la economía.
La OCDE estima un crecimiento del 4,2% en este 2025 para Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OCDEInflaciónTasas de interésTPM
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.