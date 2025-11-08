Economía

Regla fiscal más restrictiva se asoma de nuevo: así impactaría a empleados públicos, pensionados e inversión

De materializarse las proyecciones del Banco Central, habría mayor restricción sobre el gasto público a partir del 2027.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Fachada del Ministerio de Hacienda
El Banco Central pronostica que la relación de la deuda con el producto interno bruto sobrepasaría el 60% en 2025, 2026 y 2027. Lo anterior obligaría al gobierno a retomar medidas más estrictas para reducir el gasto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCCRMinisterio de HaciendaRegla fiscalIPM
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.