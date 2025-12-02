OCDE prevé crecimiento sólido para Costa Rica en el 2025, pero lanza advertencia para próximos dos años

La OCDE prevé que la economía de Costa Rica tendrá un crecimiento fuerte en 2025. Pero los aranceles de Trump tendrá un efecto en el empleo y evolución de la producción.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pronosticó un crecimiento sólido para Costa Rica en 2025, aunque anticipó una desaceleración gradual de la economía durante los próximos años.

Según el organismo internacional, el producto interno bruto (PIB) crecerá 4,2% en 2025, una cifra que coincide con la proyectada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el Informe de Política Monetaria (IPM) de octubre pasado.

El crecimiento del PIB promedió 4,4% en los tres primeros trimestres de 2025, similar al 4,3% de 2024, de acuerdo con el informe publicado este 2 de diciembre. Esta dinámica económica respondió a un consumo de los hogares robusto, impulsado por el “fuerte crecimiento del consumo crediticio y de los salarios reales”.

Sin embargo, la OCDE advirtió sobre el estancamiento en la creación de empleo y un menor ritmo de inversión, tras la caída de las entradas de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2025.

Desaceleración

La OCDE prevé que el crecimiento económico se modere a 3,5% en 2026 y a 3,4% en 2027, en gran medida por el impacto de los aranceles de Donald Trump que Estados Unidos impuso a las exportaciones costarricenses.

“Se espera que la contribución de la demanda exterior se irá debilitando gradualmente debido al aumento de los aranceles sobre las exportaciones de Costa Rica a Estados Unidos, su principal socio comercial”, indicó la Organización.

En esa línea, la OCDE alertó sobre el debilitamiento de las exportaciones netas y de la inversión para los próximos dos años, tras el incremento de la incertidumbre mundial y la subida de los aranceles estadounidenses.

La institución advirtió que la incertidumbre en materia de política económica y comercial reducirá las entradas de inversión extranjera directa (IED).

“El crecimiento de los salarios reales favorecerá el consumo privado, aunque su impacto se verá parcialmente contrarrestado por la débil creación de empleo. Los riesgos para las perspectivas se orientan a la baja”, se lee en el documento.

En julio pasado, el arancel aplicado por Estados Unidos a las exportaciones aumentó a 15%. Ese país es el principal socio comercial de Costa Rica y concentra 47% de las exportaciones de bienes, según la OCDE.

La Organización también recordó que continúa una investigación en Estados Unidos que podría derivar en aumentos adicionales de los aranceles aplicados a los dispositivos médicos importados por ese país.

El sector de dispositivos médicos es el principal motor exportador de Costa Rica y tiene dependencia, en gran medida, de la demanda estadounidense. Además, la OCDE advirtió que el alto nivel de dolarización expone al país a vulnerabilidades en el financiamiento externo y en el tipo de cambio.

Ante este panorama, el organismo recomendó ampliar las oportunidades de exportación mediante nuevos acuerdos comerciales que permitan acceder a otros mercados, lo cual contribuiría a diversificar los destinos, actualmente concentrados en pocos países.

También destacó la necesidad de mejorar la infraestructura portuaria y aumentar la capacidad en la costa del Pacífico, lo que facilitaría la diversificación del comercio y la expansión de las exportaciones hacia Asia.