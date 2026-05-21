Economía

Nvidia registra récord de $81.600 millones en ingresos trimestrales gracias a la IA

Las ganancias netas aumentaron $58.300 millones, más que el triple de los $18.800 millones comparado con el mismo término de 2025

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Por AFP
Los ingresos de centros de datos, que incluyen las principales unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, alcanzaron un récord de $75.200 millones. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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