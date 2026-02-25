Nvidia logra beneficio récord de $120.000 millones impulsado por el auge de la IA

Nvidia cerró su año fiscal con un crecimiento del 65% en ingresos. Su CEO, Jensen Huang, asegura que la ‘revolución industrial de la IA’ apenas comienza.

Madrid. Nvidia cerró su ejercicio fiscal con un beneficio neto de $120.067 millones, lo que representa un incremento del 64,8% en comparación con el año anterior, según informó la multinacional.

En el mismo periodo, los ingresos del fabricante estadounidense de microprocesadores alcanzaron un récord de $215.938 millones, un 65,5% más que en el ejercicio previo.

Solo en el cuarto trimestre, la compañía registró utilidades por $42.960 millones, un alza interanual del 94,5%. La facturación trimestral también marcó un máximo histórico al situarse en $68.127 millones, un 73,2% superior a la del mismo lapso del año precedente.

“La adopción empresarial de agentes se está disparando. Nuestros clientes se apresuran a invertir en computación de inteligencia artificial, las fábricas que impulsan la revolución industrial de la IA y su crecimiento futuro”, afirmó Jensen Huang, fundador y consejero delegado de la firma.

Para el primer trimestre del ejercicio en curso, Nvidia proyecta ingresos por $78.000 millones, con una variación de aproximadamente 2%, sin incluir en sus previsiones la computación para centros de datos en China.

Asimismo, anticipa un margen bruto del 74,9%, con una fluctuación de 50 puntos básicos, que incorpora un impacto del 0,1% asociado a compensación basada en acciones. Los gastos operativos se estiman en $7.700 millones, de los cuales $1.900 millones corresponderían a ese mismo concepto.