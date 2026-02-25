Economía

Nvidia logra beneficio récord de $120.000 millones impulsado por el auge de la IA

Nvidia cerró su año fiscal con un crecimiento del 65% en ingresos. Su CEO, Jensen Huang, asegura que la ‘revolución industrial de la IA’ apenas comienza

Por Europa Press
Nvidia cerró su año fiscal con un crecimiento del 65% en ingresos. Su CEO, Jensen Huang, asegura que la ‘revolución industrial de la IA’ apenas comienza. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







