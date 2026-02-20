Economía

Nvidia cerca de invertir $30.000 millones en OpenAI, según medios

OpenAI está a punto de cerrar una nueva ronda de financiación de al menos $100.000 millones

EscucharEscuchar
Por AFP
Nvidia es una de las empresas tecnológicas más relevantes de la actualidad. Su valor ha crecido en medio del auge de la IA. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OpenAIChatgptNvidiaIA
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.