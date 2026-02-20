Nvidia cerca de invertir $30.000 millones en OpenAI, según medios

Nvidia es una de las empresas tecnológicas más relevantes de la actualidad. Su valor ha crecido en medio del auge de la IA.

San Francisco, Estados Unidos. Nvidia estaría a punto de finalizar una inversión de $30.000 millones en OpenAI, destinada a reemplazar un compromiso de $100.000 millones anunciado en setiembre, informó el jueves el Financial Times, que citó fuentes cercanas al expediente.

Este acuerdo, que se inscribiría en una muy esperada ronda de financiación de OpenAI, podría “cerrarse este fin de semana”, según el diario británico. Contactada por la AFP, Nvidia declinó hacer comentarios.

De confirmarse el negocio, el valor destinado seguiría siendo una inversión masiva, pero también una clara revisión a la baja de la alianza entre la empresa matriz de ChatGPT y el número uno mundial de chips para inteligencia artificial.

A finales de enero, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, había descartado la idea de que existieran dudas internas sobre el acercamiento entre ambas empresas.

“Eso es un disparate total. Vamos a hacer una enorme inversión en OpenAI”, aseguró durante una rueda de prensa improvisada en plena calle en Taiwán, en reacción a la información del Wall Street Journal, que afirmaba que el proyecto de $100.000 millones había sido suspendido.

Este proyecto, revelado en setiembre por ambas empresas, causó un gran revuelo, desatando el entusiasmo de algunos inversores y el escepticismo de otros ante estos mecanismos de financiación circular que corrían el riesgo de alimentar una burbuja.

Según varios medios económicos, OpenAI está a punto de cerrar una nueva ronda de financiación de al menos $100.000 millones, que podría valorar al creador de ChatGPT en alrededor de $850.000 millones.

Anthropic, el rival de OpenAI, acaba de cerrar una recaudación de $30.000 millones, que llevó la valoración del creador de Claude a $380.000 millones.