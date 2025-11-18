Economía

Nvidia y Microsoft invertirán $15.000 millones en la startup de IA Anthropic

El anuncio es parte de la fiebre de inversiones en el sector de IA, que ha despertado en Wall Street temores de una burbuja

EscucharEscuchar
Por AFP
Edificio de oficinas de Microsoft con logo en la fachada, relacionado con la noticia sobre la suspensión de la producción del Surface Studio 2+.
La millonaria inversión marca un importante realineamiento en el sector de la IA generativa. (Rafael Pacheco Granados, Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NvidiaMicrosoftIAAnthropic
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.