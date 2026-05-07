Tecnología

De lavar platos a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo: la historia del CEO de Nvidia, Jensen Huang

El fundador de Nvidia pasó de trabajar en restaurantes de comida rápida a liderar la empresa más influyente en inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un hombre asiático conversa con un robot de pequeña estatura
El fundador de Nvidia, Jensen Huang, conversa con un robot durante una conferencia en San José, California, este 18 de marzo. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJensen HuangNvidiaInteligencia artificial
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.