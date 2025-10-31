Economía

Nvidia suministrará 260.000 semiconductores avanzados a Corea del Sur

Nvidia dota a Corea del Sur con 260.000 semiconductores de inteligencia artificial, impulsando los proyectos de Samsung, SK hynix, Hyundai y Naver Cloud.

Por AFP
Primer plano de un chip Nvidia en una placa base. La caída de la bolsa de Nvidia se produjo luego del lanzamiento de un modelo de inteligencia artificial desarrollado en China, que pone en duda el liderazgo estadounidense en el sector.
vidia y Corea del Sur sellan alianza estratégica para expandir las 'fábricas de IA' y acelerar el desarrollo de tecnología avanzada. Fotografía con fines ilustrativos. (JOEL SAGET/AFP)







