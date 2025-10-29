Nvidia es la primera empresa en superar los $5 billones de capitalización bursátil

Nvidia se convirtió en la primera empresa en alcanzar los $5 billones en Wall Street y dejando atrás a gigantes como Microsoft y Apple.

Washington y Madrid. El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia se convirtió el miércoles en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil.

Poco después de la apertura de Wall Street, el precio de sus acciones se situaba en 210,90 dólares (+4,91 %), con lo que superaba la barrera de los 5 billones de dólares.

Nvidia es uno de los mayores fabricantes de microprocesadores usados en el creciente mercado de la inteligencia artificial, lo que la ha impulsado a situarse como la compañía con mayor valor bursátil del mundo.

Por detrás de Nvidia se sitúan las tecnológicas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta, todas estadounidenses.

Las acciones del fabricante de microprocesadores, que despidieron la sesión del martes en $201,03, lo que dejaba el valor de la compañía ligeramente por debajo de los 5 billones de dólares, llegaban a subir instantes después de la apertura de Wall Street hasta un 5,19%, llegando a cotizar en $211,47, impulsando la capitalización bursátil de Nvidia hasta 5,13 billones de dólares (4,4 billones de euros).

Comentarios de Trump

La negociación de las acciones de Nvidia se ha animado aún más tras los últimos comentarios de Donald Trump a bordo del Air Force One, en los que el presidente de Estados Unidos confirmó que hablará con su homólogo chino sobre Blackwell, el modelo de infraestructura de IA de Nvidia, que el inquilino de la Casa Blanca calificó de “increíble”, añadiendo que “probablemente esté diez años por delante de cualquier otro chip”.

Nvidia, cuyas acciones acumulan en 2025 una revalorización de más del 50%, se convirtió el pasado 9 de julio en la primera empresa en valer 4 billones de dólares, después de haber conquistado los 3 billones en junio de 2024 y los 2 billones en febrero del año pasado.

El rally de Nvidia, impulsado por la fiebre de la inteligencia artificial, ha llevado a la compañía a cuadruplicar el valor de sus acciones en menos de dos años, coronándose como la empresa más valiosa del mundo y ampliando la distancia con las siguientes compañías en valor.

En comparación, Microsoft y Apple, los otros dos gigantes tecnológicos estadounidenses que secundan a Nvidia como empresas más valiosas, alcanzaron una capitalización bursátil de 4 billones de dólares, mientras que Alphabet, matriz de Google, superó en septiembre los 3 billones de dólares.

Nvidia tiene previsto publicar el próximo 19 de noviembre sus cuentas del tercer trimestre fiscal, que discurre entre agosto y octubre.

En sus últimas cuentas publicadas, correspondientes al periodo de mayo a julio, Nvidia logró un beneficio neto de $26.422 millones, un 59,2% más que un año antes, con ingresos de $46.743 millones, un 55,6% más.

De cara al tercer trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia preveía ingresos de unos $54.000 millones.