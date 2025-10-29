Economía

Nvidia es la primera empresa en superar los $5 billones de capitalización bursátil

El fabricante estadounidense de chips Nvidia superó los $5 billones de valor bursátil, impulsado por la fiebre global de la inteligencia artificial y comentarios favorables del presidente Donald Trump.

Por AFP y Europa Press
Nvidia se convirtió en la primera empresa en alcanzar los $5 billones en Wall Street y dejando atrás a gigantes como Microsoft y Apple. (David Paul Morris/Bloomberg)







